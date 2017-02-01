Тренер: Миронова может пополнить состав сборной России по биатлону на чемпионате мира

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Светлана Миронова может пополнить состав сборной России по биатлону на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Об этом сообщил главный тренер сборной России Александр Касперович, слова которого приводит пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
В среду тренерский штаб огласил состав российской команды: мужчины - Антон Бабиков, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Антон Шипулин; женщины - Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова и Ирина Старых.
"В составе женской команды - шесть спортсменок. Три из них - Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Екатерина Глазырина - отобрались по итогам январских этапов Кубка мира. После чемпионата Европы тренерский штаб принял решение, что к чемпионату мира будут также готовиться Светлана Слепцова, Ирина Старых и Дарья Виролайнен. Если Светлана Миронова хорошо проявит себя на предстоящем этапе Кубка IBU в Словакии, то она также будет включена в состав на чемпионат мира", - сказал Касперович.
Также тренер прокомментировал включение в состав Гараничева и Логинова. "По итогам чемпионата Европы мы включили в состав мужской команды Александра Логинова и Евгения Гараничева. Они ярко выступили в Польше, особенно Логинов. Что касается Алексея Слепова - тут нужно понимать, что он сильно переболел после Нового года. Сейчас он не показывает свою нормальную скорость, поэтому Алексей готовится к следующему этапу Кубка IBU", - добавил наставник россиян.
Чемпионат мира пройдет с 9 по 19 февраля.