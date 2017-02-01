Логинов, Старых и Слепцова включены в состав сборной России на ЧМ по биатлону

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Александр Логинов, Ирина Старых и Светлана Слепцова включены в состав национальной команды на чемпионат мира по биатлону, который пройдет в австрийском Хохфильцене. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.
Полностью состав российской команды выглядит следующим образом:
В 2014 году в допинг-пробах Старых и Логинова было обнаружено запрещенное вещество эритропоэтин. В итоге Старых получила три года дисквалификации, Логинов - два. В 2015 году Международной союз биатлонистов (IBU) оштрафовал СБР за три положительные допинг-пробы спортсменов (включая Екатерину Юрьеву) в сезоне-2013/14 на максимальную возможную сумму - €100 тыс.
В январе 2017 года после возвращения в спорт Логинов стал трехкратным чемпионом Европы. 31 января пресс-служба СБР поздравила Логинова с днем рождения на своей странице в Instagram, спортсмену исполнилось 25 лет. Под фотографией с поздравлениями двукратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад оставил следующий комментарий: "И не забудьте один из его главных трофеев - двухлетняя дисквалификация за употребление ЭПО". Спустя некоторое время Фуркад удалил свою запись.
29-летняя Старых на прошедшем в январе в Польше чемпионате Европы также завоевала три золотые медали.
Чемпионат мира пройдет с 9 по 19 февраля.