Логинов, Старых и Слепцова включены в состав сборной России на ЧМ по биатлону

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Александр Логинов, Ирина Старых и Светлана Слепцова включены в состав национальной команды на чемпионат мира по биатлону, который пройдет в австрийском Хохфильцене. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Полностью состав российской команды выглядит следующим образом:

мужчины - Антон Бабиков, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Логинов, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Антон Шипулин;

женщины - Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Слепцова, Старых.

В 2014 году в допинг-пробах Старых и Логинова было обнаружено запрещенное вещество эритропоэтин. В итоге Старых получила три года дисквалификации, Логинов - два. В 2015 году Международной союз биатлонистов (IBU) оштрафовал СБР за три положительные допинг-пробы спортсменов (включая Екатерину Юрьеву) в сезоне-2013/14 на максимальную возможную сумму - €100 тыс.

В январе 2017 года после возвращения в спорт Логинов стал трехкратным чемпионом Европы. 31 января пресс-служба СБР поздравила Логинова с днем рождения на своей странице в Instagram, спортсмену исполнилось 25 лет. Под фотографией с поздравлениями двукратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад оставил следующий комментарий: "И не забудьте один из его главных трофеев - двухлетняя дисквалификация за употребление ЭПО". Спустя некоторое время Фуркад удалил свою запись.

29-летняя Старых на прошедшем в январе в Польше чемпионате Европы также завоевала три золотые медали.

Чемпионат мира пройдет с 9 по 19 февраля.