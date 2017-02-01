Эксперт: нападки Фуркада на Логинова могут быть связаны с его желанием заняться политикой

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Эксперт: нападки Фуркада на Логинова могут быть связаны с его желанием заняться политикойСпорт 1 февраля, 12:41
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Нападки двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Мартена Фуркад на россиянина Александра Логинова могут быть связаны с намерением француза заняться политикой. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.
Во вторник пресс-служба Союза биатлонистов России поздравила Логинова с днем рождения на своей странице в Instagram. Под фотографией с поздравлениями Мартен Фуркад оставил следующий комментарий: "И не забудьте один из его главных трофеев - двухлетняя дисквалификация за употребление ЭПО". Спустя некоторое время Фуркад удалил свою запись. Логинов был дисквалифицирован на два года с ноября 2014 за употребление эритропоэтина. В январе 2017 года после возвращения в спорт он стал трехкратным чемпионом Европы.
"Возникает мысль, что Фуркад опасается Логинова, поэтому следуют такие нападки в его адрес, и такие высказывания не делают чести Фуркаду. Видимо, он решил заняться политикой, но это может помешать его спортивной карьере. Чистое олимпийское движение сейчас находится под угрозой, и виной тому совсем не российские спортсмены, потому что весь этот допинг пришел с Запада и поразил весь мир, поэтому обвинять только российских спортсменов - наивно, - сказал Васильев. - Пусть они начнут обращать внимание на тех, кому легально разрешено употреблять огромное количество запрещенных препаратов".
"Почему-то раньше, когда случались допинговые скандалы с другими спортсменами и с другими странами, он молчал. Как только закончилась дисквалификация Логинова, он активизировался. Это очень подозрительно", - добавил он.