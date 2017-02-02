Эксперт: ничего страшного в поражении сборной РФ от шведов на ЧМ по хоккею с мячом нет

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МОСКВА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ничего страшного для сборной России по хоккею с мячом после поражения в заключительном матче предварительного этапа на чемпионате мира в шведском Сандвикене от хозяев турнира не произошло. Такое мнение ТАСС высказал спортивный директор "Байкала-Энергии", бывший главный тренер сборных СССР и России, шесть раз приводивший отечественную команду к званию чемпиона мира, Владимир Янко.
Россияне проиграли в среду команде Швеции со счетом 6:10.
"Какие-то выводы надо делать после заключительных матчей турнира, а сейчас ничего страшного не произошло. Могу сказать, что и шведы тоже не произвели какого-то особого впечатления, - сказал Янко. - Просто у них все залетало, а мы не все свое забили, и, в принципе, игра была равной.
"Это была первая серьезная игра, шведы тоже две игры провели очень слабо. К финалу все будет решать физическое состояние, и я уверен - наши будут сильнее", - добавил специалист.
По мнению Янко не лучший матч провела средняя линия россиян. "В первом тайме наша полузащита играла не то что слабо, но и не сильно. Во-первых, не играл Шардаков, Ишкельдин первый тайм выглядел очень плохо, во втором он немного прибавил, и легче стало. Ну и те, кто играет у нас в чемпионате Швеции, имею ввиду Алана Джусоева, Никиту Иванова, стали играть в другой хоккей - в более медленный, что не подходит нашей команде. Наша сила, все-таки, немножко в другом", - подчеркнул Янко.
Россияне заняли второе место в группе А и 2 февраля в четвертьфинале сыграют с белорусами.