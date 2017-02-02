Команда Поветкина пока не рассматривает возможность подачи иска к VADA и WBC

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Команда российского боксера Александра Поветкина, допинг-проба "Б" которого показала наличие следов запрещенного вещества остарина, на данный момент не рассматривает возможность подачи иска к Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA) и Всемирному боксерскому совету (WBC). Об этом ТАСС заявил руководитель компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

Допинг-пробы у Поветкина, давшие положительный результат, были взяты VADA и вскрывались в лаборатории Лос-Анджелеса. В свою очередь, альтернативные допинг-тесты, проведенные в лаборатории в Лозанне, были отрицательными.

"Об этом пока преждевременно говорить", - сказал Рябинский, отвечая на вопрос о наличии намерения обратиться в суд.

В допинг-пробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено минимальное количество запрещенного вещества остарина, после чего WBC отказался санкционировать бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна.