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Российские паралимпийцы выступят в 18 чемпионатах мира в 2017 году

Спорт
2 февраля, 20:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС
В настоящий момент ПКР согласовывает "дорожную карту" по восстановлению членства организации в МПК
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Паралимпийцы РФ

Паралимпийцы РФ

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российские паралимпийцы, несмотря на приостановление членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в международной организации, получили возможность выступить в 18 чемпионатах мира и десяти чемпионатах Европы в 2017 году. Об этом пресс-службе ПКР сообщил генеральный секретарь организации Андрей Строкин.

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В 19 видах спорта, включенных в программу Паралимпийских игр, международные федерации по отдельным видам спорта не поддержали решение Международного паралимпийского комитета (МПК) и допустили российских спортсменов до участия во всех международных соревнованиях, включая чемпионаты мира и Европы.

"Так, например, российская команда по керлингу на колясках готовится к чемпионату мира, который пройдет 4-11 марта в столице Паралимпийских игр 2018 года - городе Пхенчхане. Сборной команде России по велоспорту в 2017 году предстоит защищать цвета национального флага на двух чемпионатах мира: 25 февраля - 7 марта в США и 26 августа - 5 сентября в ЮАР. Кроме того, российские паралимпийцы в 2017 году планируют принять участие в 18 чемпионатах мира и 10 чемпионатах Европы", - сказал Строкин.

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В настоящий момент ПКР согласовывает "дорожную карту" по восстановлению членства организации в МПК.

МПК 7 августа 2016 года по итогам расследования данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена объявил о приостановлении членства ПКР в организации и недопуске всех российских спортсменов к Паралимпиаде-2016 в Рио-де- Жанейро. 21 ноября МПК обнародовал список критериев для восстановления членства ПКР.

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