ПКР сформировал список паралимпийцев для выступления в международных соревнованиях

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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) сформировал расширенный и приоритетный национальный список спортсменов по летним и зимним видам спорта, участие которых планируется в международных соревнованиях. Как сообщил пресс-службе ПКР генеральный секретарь организации Андрей Строкин, список был отправлен в Международный паралимпийский комитет (МПК).
В настоящий момент ПКР согласовывает "дорожную карту" по восстановлению членства организации в МПК, в которой прописаны мероприятия, которые должны выполнять организации с указанием конкретных сроков реализации.
"Не дожидаясь утверждения "дорожной карты" по реализации критериев, мы с учетом требований МПК реализовали проект "горячей линии" по сообщению о применении допинга, сформировали и отправили в МПК расширенный и приоритетный национальный список спортсменов по летним и зимним видам спорта, участие которых планируется в международных соревнованиях, подготовили и отправили в МПК и рабочую группу МПК схемы руководящих органов ПКР, аппарата ПКР", - сказал Строкин.
Кроме того, исполком ПКР 10 января утвердил координационный комитет ПКР по взаимодействию с рабочей группой МПК по вопросам восстановления членства ПКР.
На встрече 20 декабря планировалось, что проект "дорожной карты" будет рассмотрен на исполкоме МПК в конце января. Однако МПК перенес рассмотрение этого вопроса на май.
МПК 7 августа 2016 года по итогам расследования данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена объявил о приостановлении членства ПКР в организации и недопуске всех российских спортсменов к Паралимпиаде-2016 в Рио-де- Жанейро. 21 ноября МПК обнародовал список критериев для восстановления членства ПКР.