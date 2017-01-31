Восстановление членства Паралимпийского комитета России в МПК произойдет не раньше мая

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Восстановление членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете (МПК) произойдет не раньше мая 2017 года. Об этом сообщил президент МПК Филипп Крейвен, слова которого приводит пресс-служба МПК.
Следующий совет МПК пройдет в Барселоне между 19 и 21 мая. "Мы с нетерпением ждем новой информации от рабочей группы МПК на новой встрече в мае" - сказал Крейвен.
Он также заявил, что МПК положительно оценивает сотрудничество с ПКР по вопросу восстановления его членства в организации. "Совет МПК воодушевлен сотрудничеством рабочей группы с Паралимпийским комитетом России, - сказал Крейвен. - Мы искренне надеемся на продолжение этого сотрудничества".
В понедельник МПК ответил отказом на просьбу ПКР разрешить российским спортсменам участвовать в квалификации Паралимпиады 2018 года.
МПК 7 августа 2016 года по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена объявил о приостановлении членства ПКР в организации и недопуске всех российских спортсменов к Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. 21 ноября МПК обнародовал список критериев для восстановления членства ПКР.