Дверная щель для паралимпийцев: россиянам преградили путь на Игры-2018

МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный паралимпийский комитет (МПК) остался непреклонен в вопросе отстранения российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. Исполком организации отказался предоставить им шанс выступить на зимних стартах, которые бы позволили выполнить квалификационный норматив для участия в Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Несмотря на это, МПК считает, что путь для российских паралимпийцев на главный старт четырехлетия не закрыт.

В поисках входа

Решение не допускать россиян к международным квалификационным стартам МПК принял 29 января на заседании исполкома организации. Как сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин, в ответе на просьбу российской стороны МПК ограничился сухим ответом, в котором отсутствовало даже объяснение вердикта.

Для ТАСС международный комитет сделал исключение, ответив на уточняющий вопрос, что решение обусловлено тем, что членство ПКР в организации приостановлено. Иными словами, никаких исключений для россиян МПК делать не стал. Выполнит ПКР критерии восстановления своих прав в международном комитете - отстранение будет снято.

И даже нашел способ, как компенсировать россиянам неучастие в квалификационных соревнованиях. "Решение МПК не означает, что дверь для россиян на Игры в следующем году закрыта. Если восстановление членства произойдет, то тогда, возможно, появится шанс для ПКР включить спортсменов в квалификационные соревнований или в качестве альтернативы обратиться с запросом в МПК на либо двусторонние, либо возвращенные квоты от национальных паралимпийских комитетов для того, чтобы сделать участие атлетов в Играх легальным", - отмечается в сообщении, из которого понятно, что сама схема довольно "сырая" и с рядом оговорок. Так что "дверь", о которой заявляет МПК, если и открыта, то только на самую малость.

Мы ждем перемен

В России пока довольно пессимистично оценивают шансы возвращения российских паралимпийцев на международные старты. "Решение исполкома Международного паралимпийского комитета, конечно, близко к тому, чтобы торпедировать наше участие в Играх в Южной Корее", - отметил Лукин.

Осложняет ситуацию и то обстоятельство, что до сих пор не существует четких критериев восстановления членства ПКР. Первоначальный список международной федерации показался российской стороне нечетким, она запросила разъяснение по целому ряду вопросов, однако ответа на них так и не получила. И когда получит, тоже неизвестно, о чем Лукин прямо и заявляет.

Член Совета спортсменов МПК Михаил Терентьев придерживается мнения, что раньше сентября ожидать приятных новостей не стоит. Осенью же намечена генеральная ассамблея организации, в рамках которой произойдут изменения в руководящем составе. Свой пост покинет и действующий президент МПК британец Филипп Крейвен, возглавляющий организацию с 2001 года.

"Если говорить о шансах принять участие в Паралимпийских играх, то они могут появиться после судебных разбирательств. Но все это долгая история. Остается шанс, хоть он и не велик, что перед стартом следующего зимнего сезона нас допустят. С учетом того, что в сентябре будут выборы нового президента МПК, нового состава исполкома организации, можно питать надежды на то, что будет принято такое решение", - сказал Терентьев.

Генеральная ассамблея пройдет с 7 по 8 сентября в Абу- Даби.

Госдума поборется за каждого паралимпийца

Вопрос восстановления членства ПКР решается уже довольно долго. МПК 7 августа 2016 года по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена объявил о приостановлении членства ПКР в организации и недопуске всех российских спортсменов к Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. В этот вялотекущий процесс решила вмешаться Госдума РФ.

"Если федерации и ПКР не могу отстоять права паралимпийцев, значит будем персонально отстаивать каждого спортсмена, - заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Дмитрий Свищев. - В ближайшие дни мы экстренно обсудим с нашими партнерами, что мы можем сделать и как помочь, надо включаться, это нельзя так оставлять".

Парадоксально во всей этой истории, что российской стороне до сих пор так и не были представлены факты вины конкретных спортсменов или лиц.

Изначально в нарушении антидопинговых правил подозревались 35 российских спортсменов, поскольку, согласно данным комиссии Макларена, с их допинг-пробами в период с 2011 по 2015 год проводились манипуляции. Однако после выяснилось, что 15 человек из этого списка представляют другие страны. После публикации второй, окончательной части доклада Макларена оказалось, что под подозрением остались шесть россиян.

"Фамилии спортсменов Макларен не сообщает ни ПКР, ни WADA. Говорится о каких-то нарушениях со стороны государства или государственных ведомств, но конкретных имен и фамилий спортсменов, которые бы могли иметь возможность защитить себя в международном правовом поле, не называется. Это говорит о том, что нынешний состав исполкома не способен принимать решения, опираясь на здравый смысл", - констатировал Терентьев.