Президент МПК не уверен в участии российских паралимпийцев в Играх-2018

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Филипп Крейвен не уверен в участии российских спортсменов в Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Слова Крейвена приводит BBC.

На вопрос о том, будет ли российская команда участвовать в Играх-2018, Крейвен сказал: "Я не знаю и не думаю, что кто-то знает".

Глава МПК добавил, что хочет, чтобы российские спортсмены получили возможность отобраться на Паралимпиаду. "Россия является великой спортивной державой, соревнования без участия ее спортсменов потеряют в спортивном смысле", - считает Крейвен.

7 августа МПК приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР), что стало причиной недопуска всех российских спортсменов к Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. 23 августа Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение МПК, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии WADA.