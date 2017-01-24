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Президент МПК не уверен в участии российских паралимпийцев в Играх-2018

Спорт
24 января, 11:24 дата обновления: 24 января, 11:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Филип Крейвен не знает, примет ли сборная России участие в следующей Паралимпиаде
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Филипп Крейвен

Филипп Крейвен

© EPA/AL TIELEMANS / OIS / IOC

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Филипп Крейвен не уверен в участии российских спортсменов в Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Слова Крейвена приводит BBC.

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На вопрос о том, будет ли российская команда участвовать в Играх-2018, Крейвен сказал: "Я не знаю и не думаю, что кто-то знает".

Глава МПК добавил, что хочет, чтобы российские спортсмены получили возможность отобраться на Паралимпиаду. "Россия является великой спортивной державой, соревнования без участия ее спортсменов потеряют в спортивном смысле", - считает Крейвен.

7 августа МПК приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР), что стало причиной недопуска всех российских спортсменов к Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. 23 августа Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение МПК, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии WADA.

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