Решение исполкома МПК не закрывает дорогу российским паралимпийцам на Игры-2018

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Решение исполнительного комитета Международного паралимпийского комитета (МПК) не закрывает дорогу российским спортсменам на Игры 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане. Об этом говорится в пресс-релизе организации, который оказался в распоряжении ТАСС.
В понедельник Паралимпийский комитет России (ПКР) сообщил, что МПК ответил отказом на просьбу разрешить российским спортсменам участвовать в квалификации Игр 2018 года.
"Решение МПК не означает, что двери для россиян на Игры в следующем году закрыты. Если произойдет восстановление членства ПКР, то тогда, возможно, появится шанс включить российских спортсменов в квалификационные соревнования или, в качестве альтернативы, обратиться с запросом в МПК на либо двусторонние, либо возвращенные квоты от национальных паралимпийских комитетов для того, чтобы сделать участие атлетов в Играх легальным", - говорится в пресс-релизе.
МПК 7 августа 2016 года по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена объявил о приостановлении членства ПКР в организации и недопуске всех российских спортсменов к Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. 21 ноября МПК обнародовал список критериев для восстановления членства ПКР, а в декабре представители двух организаций встретились в Бонне для их обсуждения.