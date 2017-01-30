Мутко: недопуск россиян до квалификации Паралимпиады не ставит точку в диалоге МПК и ПКР

МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Непредоставление разрешения российским спортсменам участвовать в квалификации Паралимпийских игр 2018 года не ставит точку во взаимоотношениях между Международным паралимпийским комитетом (МПК) и Паралимпийским комитетом России (ПКР). Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

В понедельник ПКР сообщил, что МПК ответил отказом на просьбу разрешить российским спортсменам участвовать в квалификации Игр 2018 года.

"В данной ситуации мне сложно давать комментарии, поскольку ПКР - это независимая общественная организация, - сказал Мутко. - Это решение не означает точку во взаимоотношениях. Не надо это воспринимать как новое отстранение, как какую-то новую санкцию".

"Если организация лишена членства, спортсмены не могут выступать. Вынесено решение по приостановлению членства в МПК, существуют критерии, которые должны быть выполнены", - добавил вице-премьер РФ.

"Эти критерии сложные. Это займет время, но чтобы не терять сезон, ПКР обратился с просьбой участвовать в квалификационных соревнованиях, вторая просьба была связана с одним из критериев. Пока ПКР отказали, значит, надо заниматься реализацией критериев. Думаю, ПКР так и поступит", - сказал Мутко.

МПК 7 августа 2016 года по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена объявил о приостановлении членства ПКР в организации и недопуске всех российских спортсменов к Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. 21 ноября МПК обнародовал список критериев для восстановления членства ПКР. В декабре представители двух организаций встретились в Бонне для их обсуждения.