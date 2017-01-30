ПКР продолжит подготовку россиян к Играм-2018, несмотря на недопуск к соревнованиям

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) продолжит подготовку российских спортсменов к Играм 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, несмотря на недопуск к квалификационным соревнованиям со стороны Международного паралимпийского комитета (МПК). Об этом сообщает пресс-служба ПКР.

Ранее ПКР сообщил, что международный комитет отклонил просьбу российской стороны разрешить спортсменам выступить в квалификационных соревнованиях Паралимпиады при предоставлении конкретных гарантий.

"ПКР оставляет за собой право отстаивать законные права российских паралимпийцев в установленном порядке в соответствии с российским и международным законодательством, - говорится в сообщении. - ПКР продолжит подготовку российских спортсменов-инвалидов к зимним Паралимпийским играм в Южной Корее".

По итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена МПК 7 августа объявил о приостановлении членства ПКР в организации и недопуске всех российских спортсменов к Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

21 ноября 2016 года МПК обнародовал список критериев для восстановления членства ПКР и участия российских паралимпийцев в международных стартах. В декабре представители двух организаций встретились в Бонне для обсуждения данных критериев. 11 января ПКР направил в МПК свой вариант дорожной карты восстановления членства в организации.