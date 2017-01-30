ПКР продолжит подготовку россиян к Играм-2018, несмотря на недопуск к соревнованиям

Мутко: недопуск россиян до квалификации Паралимпиады не ставит точку в диалоге МПК и ПКРСпорт 30 января, 21:20
Терентьев: паралимпийцев России могут допустить до Игр-2018 после смены руководства МПКСпорт 30 января, 21:17
Легкоатлетка из США призвала не допускать информатора WADA Степанову к соревнованиямСпорт 30 января, 21:09
Евгений Плющенко стал послом Сочи на ЧМ-2018 по футболуСпорт 30 января, 20:59
Минэкономразвития РФ сообщило о снижении ВВП по итогам 2016 года на 0,6%Экономика и бизнес 30 января, 20:49
Мустафин рекомендован на пост и. о. главного тренера ФК "Мордовия"Спорт 30 января, 20:47
Кадыров поручил командирам подразделений активизировать оперативную работуПолитика 30 января, 20:41
Ученые нашли в мозгу центр влюбленностиНаука 30 января, 20:34
ПКР продолжит подготовку россиян к Играм-2018, несмотря на недопуск к соревнованиямСпорт 30 января, 20:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) продолжит подготовку российских спортсменов к Играм 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, несмотря на недопуск к квалификационным соревнованиям со стороны Международного паралимпийского комитета (МПК). Об этом сообщает пресс-служба ПКР.
Ранее ПКР сообщил, что международный комитет отклонил просьбу российской стороны разрешить спортсменам выступить в квалификационных соревнованиях Паралимпиады при предоставлении конкретных гарантий.
"ПКР оставляет за собой право отстаивать законные права российских паралимпийцев в установленном порядке в соответствии с российским и международным законодательством, - говорится в сообщении. - ПКР продолжит подготовку российских спортсменов-инвалидов к зимним Паралимпийским играм в Южной Корее".
По итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена МПК 7 августа объявил о приостановлении членства ПКР в организации и недопуске всех российских спортсменов к Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.
21 ноября 2016 года МПК обнародовал список критериев для восстановления членства ПКР и участия российских паралимпийцев в международных стартах. В декабре представители двух организаций встретились в Бонне для обсуждения данных критериев. 11 января ПКР направил в МПК свой вариант дорожной карты восстановления членства в организации.