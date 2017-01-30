Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ПКР продолжит подготовку россиян к Играм-2018, несмотря на недопуск к соревнованиям

Спорт
30 января, 20:32 UTC+3
Ранее ПКР сообщил, что международный комитет отклонил просьбу российской стороны разрешить спортсменам выступить в квалификационных соревнованиях Паралимпиады
Поделиться
Материал из 1 страницы
Владимир Лукин

Владимир Лукин

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) продолжит подготовку российских спортсменов к Играм 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, несмотря на недопуск к квалификационным соревнованиям со стороны Международного паралимпийского комитета (МПК). Об этом сообщает пресс-служба ПКР.

Смотрите также
Российским паралимпийцам не разрешили участвовать в квалификации Игр-2018

Ранее ПКР сообщил, что международный комитет отклонил просьбу российской стороны разрешить спортсменам выступить в квалификационных соревнованиях Паралимпиады при предоставлении конкретных гарантий.

"ПКР оставляет за собой право отстаивать законные права российских паралимпийцев в установленном порядке в соответствии с российским и международным законодательством, - говорится в сообщении. - ПКР продолжит подготовку российских спортсменов-инвалидов к зимним Паралимпийским играм в Южной Корее".

Смотрите также
Филипп Крейвен
Президент МПК не уверен в участии российских паралимпийцев в Играх-2018

По итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена МПК 7 августа объявил о приостановлении членства ПКР в организации и недопуске всех российских спортсменов к Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

21 ноября 2016 года МПК обнародовал список критериев для восстановления членства ПКР и участия российских паралимпийцев в международных стартах. В декабре представители двух организаций встретились в Бонне для обсуждения данных критериев. 11 января ПКР направил в МПК свой вариант дорожной карты восстановления членства в организации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Серена Уильямс
17
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство США в РФ изменило порядок прохождения интервью при повторном получении визы
2
Российским паралимпийцам не разрешили участвовать в квалификации Игр-2018
3
С 1 февраля будут проиндексированы некоторые соцгарантии
4
Подмосковный врач-анестезиолог подозревается в насилии над пациенткой в реанимации
5
ЕСПЧ присудил €13 тыс. обвиняемым по делу об убийстве Немцова братьям Губашевым
6
Медведев назначил Азера Талыбова замглавы Минэкономразвития
7
Литва не намерена ставить вопрос о статусе Калининградской области
Темы дня
Реклама