Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 59.99
€ 64.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент "Лос-Анджелес Лейкерс" пригласила Мэджика Джонсона на пост советника

Спорт
3 февраля, 3:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Мэджик Джонсон провел всю карьеру в составе "Лейкерс", став 5-кратным чемпионом НБА
Поделиться
Материал из 1 страницы
Мэджик Джонсон

Мэджик Джонсон

© EPA/MICHAEL REYNOLDS

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Джини Басс пригласила на пост своего советника известного в прошлом защитника Мэджика Джонсона, который всю карьеру провел в составе "Лейкерс". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Смотрите также
Тимофей Мозгов
"Лейкерс" победили "Денвер" в матче НБА, Мозгов набрал 12 очков

Мэджик Джонсон, который пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лейкерс", будет подчиняться непосредственно президенту, а в его обязанности будет входить консультирование главы клуба в вопросах бизнеса и баскетбола, а также взаимодействие с тренерским штабом и оценка способностей игроков. "Лейкерс", в составе которых выступает российский центровой Тимофей Мозгов, занимают предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции.

"Мы очень рады и это большая честь, что Мэджик с его опытом и способностями вернулся в "Лейкерс". Я с нетерпением жду начала совместного сотрудничества", - заявила Басс.

"Все знают мою любовь к "Лейкерс". На протяжении многих лет я рассматривал другие варианты, однако моя преданность игре и Лос-Анджелесу сделали клуб моим первым и единственным выбором. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуть "Лейкерс" на законное место среди элитных команд НБА", - сказал 57-летний Джонсон.

Джонсон выступал за "Лейкерс" с 1979 по 1991 годы, а также в сезоне-1995/96. Трижды он признавался MVP регулярного сезона, 12 раз участвовал в Матчах всех звезд НБА. В составе сборной США по баскетболу ("Дрим Тим") Джонсон стал чемпионом Олимпийский игр 1992 года в Барселоне. В 2002 году был включен в Зал баскетбольной славы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
2
В центре Москвы обнаружено тело женщины со следами укусов собак
3
Чуркин заметил ощутимую смену тона в первом же выступлении нового постпреда США при ООН
4
"Известия": к WikiLeaks попала переписка Хиллари Клинтон и Эмманюэля Макрона
5
Эсминец США Porter вновь вошел в Черное море
6
Суд привлек в качестве ответчиков по иску "Русфонда" родителей и сына Жанны Фриске
7
Путин освободил от должностей 17 генералов силовых ведомств
Темы дня
Реклама