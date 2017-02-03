Президент "Лос-Анджелес Лейкерс" пригласила Мэджика Джонсона на пост советника

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Джини Басс пригласила на пост своего советника известного в прошлом защитника Мэджика Джонсона, который всю карьеру провел в составе "Лейкерс". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Мэджик Джонсон, который пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лейкерс", будет подчиняться непосредственно президенту, а в его обязанности будет входить консультирование главы клуба в вопросах бизнеса и баскетбола, а также взаимодействие с тренерским штабом и оценка способностей игроков. "Лейкерс", в составе которых выступает российский центровой Тимофей Мозгов, занимают предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции.

"Мы очень рады и это большая честь, что Мэджик с его опытом и способностями вернулся в "Лейкерс". Я с нетерпением жду начала совместного сотрудничества", - заявила Басс.

"Все знают мою любовь к "Лейкерс". На протяжении многих лет я рассматривал другие варианты, однако моя преданность игре и Лос-Анджелесу сделали клуб моим первым и единственным выбором. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуть "Лейкерс" на законное место среди элитных команд НБА", - сказал 57-летний Джонсон.

Джонсон выступал за "Лейкерс" с 1979 по 1991 годы, а также в сезоне-1995/96. Трижды он признавался MVP регулярного сезона, 12 раз участвовал в Матчах всех звезд НБА. В составе сборной США по баскетболу ("Дрим Тим") Джонсон стал чемпионом Олимпийский игр 1992 года в Барселоне. В 2002 году был включен в Зал баскетбольной славы.