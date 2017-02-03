Глава РССС: неудача Туктамышевой на Универсиаде могла быть вызвана акклиматизацией

АЛМА-АТА, 3 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Проблемы с акклиматизацией могли стать причиной неудачного выступления чемпионки мира 2015 года в женском одиночном катании Елизаветы Туктамышевой на Универсиаде в Алма-Ате. Об этом сообщил ТАСС президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов, который является также руководителем делегации.

Туктамышева, после короткой программы занимавшая второе место с ничтожным отставанием от соотечественницы Елены Радионовой, в произвольной совершила много ошибок и осталась в итоге без медалей, финишировав четвертой.

"Проигрыш чемпионки мира свидетельствует о том, что Универсиада - очень серьезное соревнование, но говорить, что Елизавета подвела команду, нельзя, - заметил Сейранов. - Для нее эта неудача стала трагедией, и я сам не припомню такого, чтобы эта фигуристка столько раз ошибалась. Допускаю, что причиной тому стала непростая акклиматизация - ей пришлось выступать на пятый день после прилета, в самый острый период".

"Елизавета после окончания соревнований осталась в Алма- Ате и уедет домой вместе со всеми, - продолжил собеседник агентства. - Ее не нужно лишний раз успокаивать, она очень сильная спортсменка и знает, как выходить из такой ситуации".

Чемпионкой Универсиады-2017 стала Радионова, еще одна россиянка Алена Леонова заняла пятое место.