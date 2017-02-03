Проблемы с адаптацией повлияли на выступление биатлонистки Шестериковой на Универсиаде

АЛМА-АТА, 3 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская биатлонистка Ольга Шестерикова смогла завоевать серебряную медаль Универсиады-2017 в гонке преследования, несмотря на плохое самочувствие. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

Победительницей гонки стала украинка Надежда Белкина, третье место осталось за еще одной представительницей России Ларисой Куклиной. На старт Шестерикова уходила десятой, отставая от лидера на 1 минуту 21 секунду.

"На этих соревнованиях я выступаю через силу, у меня нет формы, да и общее состояние весьма нехорошее, - призналась она. - Не знаю, с чем это связано. Возможно с тем, что мы живем внизу, в городе, а соревнования проходят на высоте. Мы постоянно перемещаемся, и мой организм никак не может к этому адаптироваться".

"Это серебро мне далось очень тяжело, я боролась до конца и хотела победить, - заметила биатлонистка. - Настраивалась на чистую стрельбу, но немного не получилось - допустила два промаха. Но для гонки преследования считаю это неплохим показателем. Теперь у нас день отдыха, а в эстафете мы обязательно будем стремиться выиграть золото".

Собеседница агентства отметила, что Универсиада в Алма- Ате складывается для нее весьма тяжело. "В индивидуальной гонке, которая открывала соревновательную программу, меня дисквалифицировали из-за моей ошибки при стрельбе, - напомнила Шестерикова. - Я подумала, что была осечка, и взяла дополнительный патрон. Тогда шел сильный снег, был туман, да и я сама тоже не очень хорошо себя чувствовала. Спринт, где я стала десятой, мне тоже не удался".