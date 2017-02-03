Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 59.99
€ 64.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Проблемы с адаптацией повлияли на выступление биатлонистки Шестериковой на Универсиаде

Спорт
3 февраля, 11:08 UTC+3 АЛМА-АТА корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
По словам спортсменки, в ходе турнира она никак не может акклиматизироваться и набрать форму
Поделиться
Материал из 1 страницы
Соревнования биатлонисток на Универсиаде

Соревнования биатлонисток на Универсиаде

© almaty2017.com

АЛМА-АТА, 3 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская биатлонистка Ольга Шестерикова смогла завоевать серебряную медаль Универсиады-2017 в гонке преследования, несмотря на плохое самочувствие. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

Победительницей гонки стала украинка Надежда Белкина, третье место осталось за еще одной представительницей России Ларисой Куклиной. На старт Шестерикова уходила десятой, отставая от лидера на 1 минуту 21 секунду.

Смотрите также
Арена в Алма-Ате, где проходят соревнования зимней Универсиады
Универсиада в Алма-Ате стала первой, где WADA проводит внесоревновательный допинг-контроль

"На этих соревнованиях я выступаю через силу, у меня нет формы, да и общее состояние весьма нехорошее, - призналась она. - Не знаю, с чем это связано. Возможно с тем, что мы живем внизу, в городе, а соревнования проходят на высоте. Мы постоянно перемещаемся, и мой организм никак не может к этому адаптироваться".

"Это серебро мне далось очень тяжело, я боролась до конца и хотела победить, - заметила биатлонистка. - Настраивалась на чистую стрельбу, но немного не получилось - допустила два промаха. Но для гонки преследования считаю это неплохим показателем. Теперь у нас день отдыха, а в эстафете мы обязательно будем стремиться выиграть золото".

Собеседница агентства отметила, что Универсиада в Алма- Ате складывается для нее весьма тяжело. "В индивидуальной гонке, которая открывала соревновательную программу, меня дисквалифицировали из-за моей ошибки при стрельбе, - напомнила Шестерикова. - Я подумала, что была осечка, и взяла дополнительный патрон. Тогда шел сильный снег, был туман, да и я сама тоже не очень хорошо себя чувствовала. Спринт, где я стала десятой, мне тоже не удался".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Зимняя Универсиада-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
2
ФССП о новой схеме отмывания денег: мы не проверяем решения судов
3
Чуркин заметил ощутимую смену тона в первом же выступлении нового постпреда США при ООН
4
Суд привлек в качестве ответчиков по иску "Русфонда" родителей и сына Жанны Фриске
5
Скончалась старейшая актриса России Зоя Булгакова
6
Международная ассоциация воздушного транспорта может создать комиссию по Жуковскому
7
В Москве задержана женщина, заказавшая убийство своей матери
Темы дня
Реклама