ФИФА заключила соглашение с компанией, занимающейся выявлением договорных матчей

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) заключила соглашение со швейцарской компанией "Спортрадар", которая занимается отслеживанием и выявлением договорных матчей. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

"Сохранение целостности игры имеет первостепенное значение для ФИФА, - сказал президент организации Джанни Инфантино. - Принимая во внимание, что договорные матчи являются серьезной проблемой для всех, кто любит футбол, ФИФА будет работать с компанией "Спортрадар", мировым лидером в области обнаружения манипуляций в футбольных матчах".

"Это невероятная честь - стоять бок о бок с ФИФА в намерении сопротивляться договорным играм, - сказал генеральный директор компании Карстен Керл. - Мы упорно трудились, чтобы заслужить доверие целого ряда заинтересованных сторон в спорте в целом и в футболе в частности".

Отмечается, что ФИФА будет работать в тесном сотрудничестве с шестью континентальными конфедерациями, входящими в состав ФИФА. Деятельность "Спортрадара" будет охватывать турниры под эгидой ФИФА, в том числе чемпионаты мира и предваряющие их Кубки конфедераций, олимпийские соревнования, а также различные национальные и континентальные турниры. Кроме того, "Спортрадар" будет проводить образовательные семинары, чтобы продемонстрировать важность защиты целостности футбола и рассказать о последствиях действий мошенников.

Компания "Спортрадар" является мировым лидером по отслеживанию и выявлению договорных матчей. Работа компании распространяется на 13 видов спорта. Ее работники преимущественно отслеживают поведение букмекерских контор.