Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Торгованов продолжит работу на посту главного тренера мужской сборной России по гандболу

Спорт
3 февраля, 16:19 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
На прошедшем чемпионате мира российская команда дошла до 1/8 финала
Поделиться
Материал из 1 страницы
Дмитрий Торгованов

Дмитрий Торгованов

© EPA/EDDY LEMAISTRE

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Исполком Федерации гандбола России (ФГР) принял решение оставить Дмитрия Торгованова на посту главного тренера мужской национальной сборной.

Смотрите также
Дмитрий Торгованов
Торгованов: мужская сборная России по гандболу имеет очень много проблем

Заседание исполкома федерации проходит в пятницу в здании Олимпийского комитета России. Решение было принято единогласно.

На прошедшем чемпионате мира российская сборная дошла до 1/8 финала. Перед стартом турнира перед командой была поставлена задача дойти до полуфинала.

Президент ФГР Сергей Шишкарев заявил, что до 1 марта необходимо утвердить кандидата на пост второго тренера сборной.

Торгованов возглавляет команду с 2015 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК пока не подтверждает обнаружение пропавшей в конце января Натальи Меламед
2
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
3
Киттель требует дисквалифицировать ударившего его велогонщика Гривко на полгода
4
СМИ: три самолета на юго-западе Китая совершили внеплановую посадку из-за НЛО
5
Минздрав Подмосковья: пациентка отказалась от обвинений подольского врача в изнасиловании
6
Москва призывает Минск решать экономические споры спокойно, путем деловых переговоров
7
В России заработал православный мессенджер на платформе Telegram
Темы дня
Реклама