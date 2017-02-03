Торгованов продолжит работу на посту главного тренера мужской сборной России по гандболу

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Исполком Федерации гандбола России (ФГР) принял решение оставить Дмитрия Торгованова на посту главного тренера мужской национальной сборной.

Заседание исполкома федерации проходит в пятницу в здании Олимпийского комитета России. Решение было принято единогласно.

На прошедшем чемпионате мира российская сборная дошла до 1/8 финала. Перед стартом турнира перед командой была поставлена задача дойти до полуфинала.

Президент ФГР Сергей Шишкарев заявил, что до 1 марта необходимо утвердить кандидата на пост второго тренера сборной.

Торгованов возглавляет команду с 2015 года.