Торгованов продолжит работу на посту главного тренера мужской сборной России по гандболу

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МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Исполком Федерации гандбола России (ФГР) принял решение оставить Дмитрия Торгованова на посту главного тренера мужской национальной сборной.
Заседание исполкома федерации проходит в пятницу в здании Олимпийского комитета России. Решение было принято единогласно.
На прошедшем чемпионате мира российская сборная дошла до 1/8 финала. Перед стартом турнира перед командой была поставлена задача дойти до полуфинала.
Президент ФГР Сергей Шишкарев заявил, что до 1 марта необходимо утвердить кандидата на пост второго тренера сборной.
Торгованов возглавляет команду с 2015 года.