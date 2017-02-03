Пихлер считает глупым оскорбительный комментарий биатлониста Фуркада в адрес Логинова

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер считает глупым оскорбительный комментарий двукратного олимпийского чемпиона француза Мартена Фуркада в отношении россиянина Александра Логинова. Слова Пихлера приводит газета Expressen.
31 января пресс-служба Союза биатлонистов России опубликовала в Instagram поздравление Логинова с днем рождения, где были перечислены основные достижения спортсмена. Под фотографией Фуркад разместил следующий комментарий: "И не забудьте один из его главных трофеев - двухлетняя дисквалификация за употребление ЭПО". Спустя некоторое время он удалил свой комментарий.
"Это глупо, закон есть закон, - сказал Пихлер. - Это проблемы Международного союза биатлонистов, они просто отстраняют за ЭПО на два года".
Логинов был дисквалифицирован на два года с ноября 2014-го за употребление эритропоэтина. В январе 2017 года после возвращения в спорт он стал трехкратным чемпионом Европы. 25-летний спортсмен включен в заявку сборной России на чемпионат мира, который пройдет с 9 по 19 февраля в австрийском Хохфильцене.