Третьяк: ФХР и Первый канал имеют хорошие отношения, декабрьский турнир сохранит название

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МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) находится в хороших отношениях с Первым каналом, декабрьский этап Евротура продолжит носить название канала. Об этом журналистам сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.
В декабре во время Кубка Первого канала в Москве канал отказался показывать два матча сборных России из трех, мотивируя это низким интересом турнира у аудитории. Вместо прямой трансляции матча между командами России и Чехии в эфир вышла передача "Давай поженимся".
"У меня была встреча с Константином Эрнстом (гендиректором телеканала. - прим. ТАСС), она получилась очень хорошей. Мы обменялись мнениями, будем дальше дружить, - сказал Третьяк. - Спонсоры тоже хотят видеть себя на Первом канале, они хотят вкладывать деньги и видеть себя там, мы все обсудили, никаких проблем не будет".
"Думаю, они дальше будут показывать турнир, этот случай мы забыли. По моим ощущения - Кубок Первого канала останется", - сказал Третьяк.