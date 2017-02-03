Ярушкин: вратарь ХК "Спартак" Трушков может сыграть в оставшихся матчах сезона

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь "Спартака" Александр Трушков может получить шанс сыграть в оставшихся трех матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам рассказал и. о. главного тренера "Спартака" Алексей Ярушкин.

В пятницу красно-белые уступили на своем льду "Сочи" - 1:3.

Голкипер в нынешнем сезоне провел пятый матч. Основным голкипером является Маркус Свенссон. Трушков стал вторым вратарем после того, как из-за травмы в середине января выбыл до конца сезона Никита Беспалов. "Трушков сыграл неплохо, возможно, потом дадим ему шанс, есть еще время", - сказал Ярушкин.

Красно-белые впервые в этом сезоне пропустили гол, находясь в большинстве. "Плохое начало игры, плохое большинство. Во втором немного не доиграли в меньшинстве. Мало одного гола, надо забивать больше", - отметил специалист.

Тренер ответил на вопрос, какая мотивация остается у его подопечных в последних матчах команды в сезоне. "Такие проблемы у нас давно после того, как мы не вышли в плей-офф. У каждого игрока есть контракт, это их работа, которую они должны выполнять", - подчеркнул он.

Следующую игру "Спартак" проведет 14 февраля на выезде против СКА.