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Бах выразил надежду, что IIHF и НХЛ договорятся об участии игроков в ОИ-2018

Спорт
4 февраля, 2:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
По словам президента МОК, первая совместная встреча с IIHF и руководством НХЛ прошла в открытой и дружественной атмосфере
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Томас Бах

Томас Бах

© EPA/LAURENT GILLIERON

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил надежду, что после совместной встречи в Нью-Йорке Международная федерация хоккея (IIHF) и Национальная хоккейная лига (НХЛ) договорятся об участии игроков в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Слова Баха приводит ESPN.

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Решение об участии игроков НХЛ в ОИ-2018 должно быть принято к середине марта

В пятницу состоялась встреча между Бахом, главой IIHF Рене Фазелем, исполнительным директором НХЛ Дональдом Фером и комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном. IIHF, НХЛ, профсоюз игроков лиги и Международный олимпийский комитет ведут переговоры по участию хоккеистов из-за океана на Олимпиаде 2018 года. Ранее стало известно, что решение об участии игроков НХЛ в Олимпийских играх 2018 года должно быть принято не позднее середины марта.

"Это был визит вежливости, который прошел в открытой и дружественной атмосфере. Надеюсь, что это подготовило почву для успешных переговоров между НХЛ и IIHF. Мы надеемся, они придут к соглашению и исполнят мечты многих игроков. Все мы, как и сами игроки, хотим увидеть лучших хоккеистов на Олимпийских играх 2018 года", - сказал Бах.

В свою очередь, Беттмэн поблагодарил Баха за визит, отметив, что не стоило ждать решения после первой встречи. "Мы благодарны президенту МОК, что он нашел время и посетил нас. Но было преждевременно ожидать, что сегодня будет принято решение", - отметил Беттмэн.

Сообщалось, что проблемой в этом вопросе являлась страховка игроков на сумму в $10 млн, однако сообщалось, что IIHF нашла деньги. На последнем совете владельцы клубов НХЛ выступили против приостановки сезона на период проведения Игр, мотивируя это высокой травматичностью хоккеистов во время олимпийского турнира.

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