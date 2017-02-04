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IBU не увеличит сроки дисквалификаций за допинг на внеочередном конгрессе

Спорт
4 февраля, 3:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
Внеочередной конгресс Международного союза биатлонистов состоится 8 февраля
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Президент Международного союза биатлонистов IBU Андерс Бессеберг

Президент Международного союза биатлонистов IBU Андерс Бессеберг

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) на внеочередном конгрессе организации не сможет принять требование спортсменов и увеличить сроки дисквалификаций за употребление допинга. Об этом сообщил глава IBU Андерс Бессеберг, слова которого приводит норвежское издание Aftenposten.

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За день до старта чемпионата мира в Хохфильцене пройдет внеочередной конгресс IBU, на котором будут обсуждаться изменения в антидопинговых правилах. Ранее биатлонисты по инициативе двукратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада выдвинули в адрес IBU ряд требований. Все они были изложены в письме, под которым подписалось порядка 170 спортсменов. В документе содержатся призывы сократить квоты на участие в ЧМ и ОИ для попавшихся на допинге стран, существенно увеличить штрафы (до 1 млн евро) и сроки дисквалификаций (до 8 лет) за нарушение антидопинговых правил для спортсменов и федераций.

"Два предложения из требований спортсменов можно реализовать достаточно быстро, но касательно третьего, то я считаю очень маловероятным, что мы сможем изменить правила дисквалификаций. IBU не может выносить собственные приговоры по антидопинговым нарушениям. По правилам Всемирного антидопингового агентства, наказание во всех видах спорта одинаковое для всех спортсменов. Мы не сможем принять решение о длительности отстранения биатлонистов на данном конгрессе", - сказал Бессеберг.

Также глава организации отметил, что спортсмены вынудили их созвать внеочередной конгресс.

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"Можно сказать, что нас вынудили созвать данный конгресс. Однако мы также понимаем и ценим заинтересованность биатлонистов. Ведь мы работаем для них, а без них ничего бы не было", - добавил он.

В январе по итогам заседания исполкома пресс-служба IBU сообщила, что к коллективному письму биатлонистов отнеслись со всей серьезностью: их замечания по вопросам допинга будут переданы в юридический отдел, который выработает соответствующие предложения, направит их для утверждения на исполкоме, и они могут быть приняты на плановом конгрессе IBU через полтора года. Столь длительная бюрократическая процедура вызвала негодование ряда ведущих биатлонистов мира, и они в резкой форме не согласились с затягиванием решения по данному вопросу.

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