Фигурист Багин оценил свое выступление на Универсиаде в Алма-Ате на двойку

АЛМА-АТА, 4 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский фигурист Андрей Багин, выступающий в танцах на льду в паре с Марией Ставицкой, считает, что старт на Универсиаде в Алма-Ате им явно не удался. Об этом ТАСС сообщил спортсмен.

Багин и Ставицкая выступают вместе первый сезон. На декабрьском чемпионате России в Челябинске дуэт занял восьмое место, а на московском этапе Кубка России - первое. После короткого танца на Универсиаде в Алма-Ате фигуристы занимали 11-ю позицию и, согласно жребию, первыми вышли на лед исполнять произвольный танец.

"Прокат был не из лучших, присутствовали ошибки, - заметил Багин сразу после выступления. - По пятибалльной системе я бы поставил оценку два или три с минусом, будем дальше работать. Это был один из самых важных стартов сезона вместе с чемпионатом России, но тогда в Челябинске мы выступили куда лучше. Здесь я в короткой программе сорвал второй твизл, а на первенстве страны все очень чисто сделал".

"Не буду жаловаться на акклиматизацию, потому что все выступают в равных условиях. Из-за разницы во времени мне никак не удается заснуть до трех утра. Но сегодня проснулся бодрый, размялся хорошо", - признался спортсмен.

Следующим стартом для Багина и Ставицкой должен стать финал Кубка России, который пройдет в середине февраля в Саранске.