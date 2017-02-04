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Женская сборная России по керлингу вышла в полуфинал Универсиады

Спорт
4 февраля, 13:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
В заключительном матче группового турнира россиянки победили команду Швейцарии со счетом 9:3
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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу обыграла команду Швейцарии в заключительном матче группового этапа со счетом 9:3 и вышла в полуфинал Универсиады, которая проходит в Алма-Ате.

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В составе сборной России выступают Виктория Моисеева, Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Портунова, Мария Дуюнова.

Благодаря этой победе россиянки заняли третье место в группе и в полуфинале сыграют со второй командой группового раунда, которой станет сборная Великобритании или Канады.

Полуфиналы пройдут 6 февраля. Турнир по керлингу завершится 7 февраля.

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