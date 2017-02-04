Женская сборная России по керлингу вышла в полуфинал Универсиады

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу обыграла команду Швейцарии в заключительном матче группового этапа со счетом 9:3 и вышла в полуфинал Универсиады, которая проходит в Алма-Ате.

В составе сборной России выступают Виктория Моисеева, Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Портунова, Мария Дуюнова.

Благодаря этой победе россиянки заняли третье место в группе и в полуфинале сыграют со второй командой группового раунда, которой станет сборная Великобритании или Канады.

Полуфиналы пройдут 6 февраля. Турнир по керлингу завершится 7 февраля.