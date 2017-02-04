Заседание попечительского совета Федерации регби России прошло в Москве

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Заседание попечительского совета Федерации регби России (ФРР) прошло в Москве в пятницу. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, который оказался в распоряжении ТАСС.

"В Москве 3 февраля прошло заседание попечительского совета Федерации регби России, председатель совета, руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев обратился к членам совета с приветственной речью и поблагодарил за активную поддержку российского регби. В процессе заседания члены попечительского совета дали характеристику состоянию дел в российском регби, наметили пути развития на ближайший период, предметом обсуждения стали также вопросы финансирования деятельности Федерации регби России, привлечения к работе с федерацией новых партнеров и спонсоров, мер, направленных на улучшение имиджа российского регби, повышения уровня выступления сборных команд и узнаваемости российских регбистов", - говорится в пресс-релизе.

Отчетно-выборная конференция ФРР состоялась 19 декабря 2016 года в Москве. Выборы президента выиграл Мамука Лосаберидзе, обойдя в голосовании действующего на тот момент главу организации Вячеслава Копьева, однако затем вице-президент федерации Владимир Павлов сообщил о том, что они признаны нелегитимными, так как не был набран необходимый кворум для утверждения результатов.

25 января Пресненский районный суд города Москвы принял к производству иск Федерации регби Забайкальского края и вынес определение о приостановлении действия решений отчетно-выборной конференции ФРР, а также запретил Министерству юстиции РФ и Федеральной налоговой службе РФ регистрировать изменения в составе исполнительных органов ФРР.