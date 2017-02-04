Российские хоккеистки разгромили сборную Китая и вышли в финал Универсиады

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Хоккеистки сборной России разгромили команду Китая со счетом 10:1 в полуфинале Универсиады, которая проходит в Алма-Ате.
Шайбы у победительниц забросили Мария Баталова (2-я минута), Алевтина Штарева (3, 11), Елена Дергачева (5), Лидия Малявко (6), Ольга Сосина (8), Нина Пирогова (15), Фануза Кадирова (31, 35), Анна Шохина (34).
В финале россиянки сыграют со сборной Канады, которая в другом полуфинале разгромила команду США (8:1). Матч за третье место и финал пройдут 6 февраля.
Следующая зимняя Универсиада пройдет в 2019 году в Красноярске.