"Локомотив-Кубань" одержал победу над "Нижним Новгородом" в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Баскетболисты "Локомотива- Кубани" одержали победу над "Нижним Новгородом" со счетом 88:75 в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Кевин Джонс, в активе которого 20 очков.

Матч начался с более чем полуторачасовым опозданием из- за неисправности электронной судейской аппаратуры. Сообщалось, что из-за этого "Локомотиву" может быть засчитано техническое поражение, однако позднее клубу удалось устранить поломку, и игра, которая должна была начаться в 16:00, стартовала в 17:40. В пресс-службе Единой лиги ВТБ сообщили ТАСС, что организация проведет расследование обстоятельств инцидента.

"Локомотив-Кубань" занимает второе место в турнирной таблице, одержав 12 побед в 14 встречах. "Нижний Новгород", в активе которого на восемь побед меньше, идет десятым.

В следующем матче "Нижний Новгород" 13 февраля сыграет в гостях против эстонского "Калева". Двумя днями ранее "Локомотив" проведет выездную встречу против пермской "Пармы".