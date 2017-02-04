"Локомотив-Кубань" одержал победу над "Нижним Новгородом" в матче Единой лиги ВТБ

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Баскетболисты "Локомотива- Кубани" одержали победу над "Нижним Новгородом" со счетом 88:75 в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Кевин Джонс, в активе которого 20 очков.
Матч начался с более чем полуторачасовым опозданием из- за неисправности электронной судейской аппаратуры. Сообщалось, что из-за этого "Локомотиву" может быть засчитано техническое поражение, однако позднее клубу удалось устранить поломку, и игра, которая должна была начаться в 16:00, стартовала в 17:40. В пресс-службе Единой лиги ВТБ сообщили ТАСС, что организация проведет расследование обстоятельств инцидента.
"Локомотив-Кубань" занимает второе место в турнирной таблице, одержав 12 побед в 14 встречах. "Нижний Новгород", в активе которого на восемь побед меньше, идет десятым.
В следующем матче "Нижний Новгород" 13 февраля сыграет в гостях против эстонского "Калева". Двумя днями ранее "Локомотив" проведет выездную встречу против пермской "Пармы".