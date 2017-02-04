"Барселона" разгромила "Атлетик" в матче чемпионата Испании

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Футболисты "Барселоны" нанесли крупное поражение "Атлетику" со счетом 3:0 в домашнем матче 21-го тура чемпионата Испании.
Голы забили Пако Алькасер (18-я минута), Лионель Месси (40) и Алеш Видаль (67).
Месси забил свой гол ударом со штрафного и достиг отметки в 27 голов со штрафных за "Барселону", что является рекордом клуба. Предыдущий рекорд принадлежал легендарному голландскому защитнику Рональду Куману (26).
"Барселона" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 45 очков. "Атлетик", в активе которого на 12 баллов меньше, идет восьмым.