"Барселона" разгромила "Атлетик" в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Футболисты "Барселоны" нанесли крупное поражение "Атлетику" со счетом 3:0 в домашнем матче 21-го тура чемпионата Испании.

Голы забили Пако Алькасер (18-я минута), Лионель Месси (40) и Алеш Видаль (67).

Месси забил свой гол ударом со штрафного и достиг отметки в 27 голов со штрафных за "Барселону", что является рекордом клуба. Предыдущий рекорд принадлежал легендарному голландскому защитнику Рональду Куману (26).

"Барселона" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 45 очков. "Атлетик", в активе которого на 12 баллов меньше, идет восьмым.