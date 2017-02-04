Геркус: "Локомотив" согласовал контракт с футболистом КПР Колкером

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Локомотив" согласовал контракт с защитником английского "Куинз Парк Рейнджерс" Стивеном Колкером. Об этом сообщил президент "Локомотива" Илья Геркус, слова которого приводит пресс-служба клуба.

"В субботу летал общаться с Колкером, у него много вопросов о России, нашем чемпионате, о "Локомотиве" и болельщиках, - сказал Геркус. - Будем относиться к ситуации с пониманием. Человеку 25 лет, он никогда не играл и не жил за границей. Давайте наберемся терпения и подождем, контракт с ним уже согласован".

Колкер в чемпионате Англии сезона-2016/17 провел 13 матчей, забив два мяча. В "Куинз Парк Рейнджерс" он перешел в 2014 году, сезон-2015/16 провел в аренде - сначала в "Саутгемптоне", затем - в "Ливерпуле".

До перехода в "Куинз Парк Рейнджерс" Колкер выступал за "Тоттенхэм", "Йовил Таун", "Бристоль Сити", "Суонси" и "Кардифф Сити". В 2012 году сыграл за сборную Англии в товарищеском матче с командой Швеции, забив гол. Участвовал в Олимпийских играх 2012 года, выступая за сборную Великобритании.