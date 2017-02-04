Геркус: "Локомотив" должен отстаивать свои интересы, если Миранчук хочет уйти

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" должен отстаивать свои интересы, если полузащитник Алексей Миранчук не хочет оставаться в команде. Об этом в эфире официального клубного канала в Periscope ("Перископ") сообщил президент "Локомотива" Илья Геркус.

Ранее агент Миранчука Вадим Шпинев в интервью изданию "Советский спорт" заявил, что "Локомотив" сам вынудил 21-летнего игрока не оставаться в команде. По словам Шпинева, причиной этому послужило отношение клуба к футболисту. "Локомотив" в переговорах по контракту полузащитника подчеркнул, что Миранчук не достоин финансовых условий, которые предлагались изначально.

"Мы - футбольный клуб "Локомотив" и должны думать, прежде всего, о своих интересах, о карьерах игроков, сочетать эти две вещи. Если какой-то игрок не видит своего будущего с нашим клубом, наверное, мы должны отстаивать свои интересы и добиваться максимальных для нас преференций. Давайте дождемся какого-то решения. Иногда приходится быть жестким, а это многим, как мы видим, не нравится", - сказал Геркус.

Также президент клуба отметил, что в скором времени "Локомотив" должен подписать новые контракты со многими футболистами команды. "Думаю, к началу третьего сбора мы переподпишем большое количество молодых игроков. Мы им предлагаем хорошие новые контракты и надеемся, что они останутся с нами и станут основой нашей команды, потому что мы видим в них большой потенциал. Также в скором времени будут переподписаны контракты с некоторыми игроками основного состава", - сказал президент клуба.

Ранее Геркус заявил, что Мирачук принял решение продолжить карьеру в другом клубе, стороны "ищут взаимоприемлемый вариант" и постараются "сделать переход мягким". По информации ТАСС, игрок намерен перейти в казанский "Рубин". Казанцы предложили железнодорожникам 5 млн евро, однако "Локомотив" объявил, что готов продать его за 6 млн евро.

Миранчук выступает за основной состав "Локомотива" с 2013 года. В его активе четыре матча и один гол за сборную России.