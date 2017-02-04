Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Геркус: "Локомотив" должен отстаивать свои интересы, если Миранчук хочет уйти

Спорт
4 февраля, 20:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
Президент железнодорожников отметил, что в скором времени "Локомотив" должен подписать новые контракты со многими футболистами команды
Поделиться
Материал из 1 страницы
Алексей Миранчук (слева)

Алексей Миранчук (слева)

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" должен отстаивать свои интересы, если полузащитник Алексей Миранчук не хочет оставаться в команде. Об этом в эфире официального клубного канала в Periscope ("Перископ") сообщил президент "Локомотива" Илья Геркус.

Смотрите также
Алексей Миранчук
Представитель Миранчука опроверг информацию о возможном переходе футболиста в "Спартак"

Ранее агент Миранчука Вадим Шпинев в интервью изданию "Советский спорт" заявил, что "Локомотив" сам вынудил 21-летнего игрока не оставаться в команде. По словам Шпинева, причиной этому послужило отношение клуба к футболисту. "Локомотив" в переговорах по контракту полузащитника подчеркнул, что Миранчук не достоин финансовых условий, которые предлагались изначально.

"Мы - футбольный клуб "Локомотив" и должны думать, прежде всего, о своих интересах, о карьерах игроков, сочетать эти две вещи. Если какой-то игрок не видит своего будущего с нашим клубом, наверное, мы должны отстаивать свои интересы и добиваться максимальных для нас преференций. Давайте дождемся какого-то решения. Иногда приходится быть жестким, а это многим, как мы видим, не нравится", - сказал Геркус.

Смотрите также
Алексей Миранчук
Мещеряков: футболист Алексей Миранчук рискует попасть в юридически неприятную ситуацию

Также президент клуба отметил, что в скором времени "Локомотив" должен подписать новые контракты со многими футболистами команды. "Думаю, к началу третьего сбора мы переподпишем большое количество молодых игроков. Мы им предлагаем хорошие новые контракты и надеемся, что они останутся с нами и станут основой нашей команды, потому что мы видим в них большой потенциал. Также в скором времени будут переподписаны контракты с некоторыми игроками основного состава", - сказал президент клуба.

Ранее Геркус заявил, что Мирачук принял решение продолжить карьеру в другом клубе, стороны "ищут взаимоприемлемый вариант" и постараются "сделать переход мягким". По информации ТАСС, игрок намерен перейти в казанский "Рубин". Казанцы предложили железнодорожникам 5 млн евро, однако "Локомотив" объявил, что готов продать его за 6 млн евро.

Миранчук выступает за основной состав "Локомотива" с 2013 года. В его активе четыре матча и один гол за сборную России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Конашенков: Минобороны не позволит втянуть себя в дрязги вокруг "Патриота" в Севастополе
2
Семилетний ребенок погиб в Подмосковье, катаясь с горки на "ватрушке"
3
ГПУ заявила о невозможности экстрадиции 12 экс-бойцов "Беркута" из РФ
4
Ранняя диагностика рака: какие обследования и как часто нужно проходить
5
Глава ЛНР объявил 5 февраля траур в связи с гибелью полковника Анащенко
6
В Вене задержаны 22 выходца из Чечни
7
Энергоснабжение Горловки прервано из-за диверсии украинских силовиков
Темы дня
Реклама