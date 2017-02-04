Сборная России обыграла команду Финляндии и вышла в финал ЧМ по хоккею с мячом

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Сборная России одержала победу над командой Финляндии со счетом 6:4 в полуфинале чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходит в шведском Сандвикене.
В составе победителей голы забили Алан Джусоев (26-я и 37-я минуты), Янис Бефус (29), Алмаз Миргасов (51), Артем Бондаренко (81) и Юрий Шардаков (87).
В финале россияне встретятся со шведами, которые ранее в другом полуфинале разгромили команду Норвегии (17:2).
Финал и матч за третье место пройдут 5 февраля.