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Сборная России обыграла команду Финляндии и вышла в финал ЧМ по хоккею с мячом

Спорт
4 февраля, 22:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
В финале россияне встретятся со шведами
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© EPA/Janerik Henriksson

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Сборная России одержала победу над командой Финляндии со счетом 6:4 в полуфинале чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходит в шведском Сандвикене.

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В составе победителей голы забили Алан Джусоев (26-я и 37-я минуты), Янис Бефус (29), Алмаз Миргасов (51), Артем Бондаренко (81) и Юрий Шардаков (87).

В финале россияне встретятся со шведами, которые ранее в другом полуфинале разгромили команду Норвегии (17:2).

Финал и матч за третье место пройдут 5 февраля.

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