Сборная Буркина-Фасо заняла третье место на Кубке Африки по футболу

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Футболисты сборной Буркина- Фасо победили команду Ганы со счетом 1:0 в матче за третье место Кубка африканских наций, который проходит в Габоне.

Гол на 89-й минуте забил Ален Траоре.

Финал турнира пройдет 5 февраля. Победитель Кубка Африки получит возможность выступить на Кубке конфедераций 2017 года в России.