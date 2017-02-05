Сборная Буркина-Фасо заняла третье место на Кубке Африки по футболу

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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Футболисты сборной Буркина- Фасо победили команду Ганы со счетом 1:0 в матче за третье место Кубка африканских наций, который проходит в Габоне.
Гол на 89-й минуте забил Ален Траоре.
Финал турнира пройдет 5 февраля. Победитель Кубка Африки получит возможность выступить на Кубке конфедераций 2017 года в России.