"Манчестер Юнайтед" может потерять £85 млн в случае непопадания в ЛЧ по итогам сезона

Россиянка Заварзина выиграла этап КМ по сноуборду в БолгарииСпорт 5 февраля, 17:02
"Манчестер Юнайтед" может потерять £85 млн в случае непопадания в ЛЧ по итогам сезонаСпорт 5 февраля, 16:45
Qatar Airways начала осуществлять самый длинный прямой перелет в миреОбщество 5 февраля, 16:39
Футболисты "Милана" потерпели третье поражение подряд в чемпионате ИталииСпорт 5 февраля, 16:34
Сборная Финляндии завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею с мячомСпорт 5 февраля, 16:00
Российские саночники стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира в ОберхофеСпорт 5 февраля, 15:28
Источник: "Локомотив" ведет переговоры с "Ольборгом" по трансферу футболиста БассогогаСпорт 5 февраля, 15:24
Вяльбе: лыжнику Ретивых важно сохранить форму перед стартом чемпионата мираСпорт 5 февраля, 14:59
Россиянки завоевали бронзу на Универсиаде в прыжках на лыжах с трамплина в командеСпорт 5 февраля, 14:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" может потерять £85 млн прибыли в случае непопадания в Лигу чемпионов по итогам сезона. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.
Манкунианцы перед началом сезона-2015/16 заключили со спортивной компанией Adidas рекламный контракт на десять лет, согласно которому МЮ заработает рекордные для спорта £750 млн. Один из пунктов контракта предполагает комиссию со стороны английского клуба в размере £22,5 млн в случае невыхода в групповой этап Лиги чемпионов на протяжении двух сезонов подряд. В прошлом сезоне МЮ попал только в Лигу Европы, в нынешнем манкунианцы занимают шестое место и рискуют не попасть в первую четверку, дающую право выступить в Лиге чемпионов.
Кроме того, "Манчестер" недополучит £60 млн с телевизионных прав от трансляции матчей Лиги чемпионов.