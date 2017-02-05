"Манчестер Юнайтед" может потерять £85 млн в случае непопадания в ЛЧ по итогам сезона

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" может потерять £85 млн прибыли в случае непопадания в Лигу чемпионов по итогам сезона. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Манкунианцы перед началом сезона-2015/16 заключили со спортивной компанией Adidas рекламный контракт на десять лет, согласно которому МЮ заработает рекордные для спорта £750 млн. Один из пунктов контракта предполагает комиссию со стороны английского клуба в размере £22,5 млн в случае невыхода в групповой этап Лиги чемпионов на протяжении двух сезонов подряд. В прошлом сезоне МЮ попал только в Лигу Европы, в нынешнем манкунианцы занимают шестое место и рискуют не попасть в первую четверку, дающую право выступить в Лиге чемпионов.

Кроме того, "Манчестер" недополучит £60 млн с телевизионных прав от трансляции матчей Лиги чемпионов.