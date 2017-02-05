Футболист Колкер, которым интересуется "Локомотив", был арестован за пьяный дебош

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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Защитник английского футбольного клуба "Куинс Парк Рейнджерс" Стивен Колкер был оштрафован на £650 фунтов за пьяный дебош в Лондоне. Об этом сообщает The Sun.
Инцидент произошел 16 января на одной из железнодорожных станций южного Лондона "Клэпхем Джанкшн". Футболист, находясь в нетрезвом виде, пытался ударить прохожих, а на голову одного из них 25-летний Колкер хотел поставить временное ограждение. Защитник был задержан полицией на месте преступления.
Поскольку игрок уже имел в активе аналогичные случаи нарушения правопорядка, он был оштрафован судом на £650 фунтов, а также обязан выплатить еще £85 фунтов на судебные издержки.
Ранее президент московского "Локомотива" Илья Геркус сообщил ТАСС, что клуб ведет переговоры с Колкером о контракте.