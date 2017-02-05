Российский легкоатлет Лысенко победил на турнире "Русская зима"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российский прыгун с шестом Данил Лысенко победил на турнире "Русская зима", который завершился в Москве и являлся этапом зимнего тура Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Лысенко показал результат 2,33 м. Второе место занял олимпийский чемпион 2012 года Иван Ухов (2,31), третье - Илья Иванюк (2,31). В тройном прыжке победу одержал Александр Юрченко, в своей лучшей попытке показавший результат 16,94 м, вторым стал Дмитрий Чижиков (16,68), замкнул тройку сильнейших чемпион мира в помещении 2014 года Люкман Адамс (16,39).

Константин Шабанов и Анастасия Николаева одержали победы на дистанциях 60 м с барьерами. Шабанов преодолел дистанцию за 7,77 секунды, Николаева - за 8,20 секунды. На дистанции 400 м лучшими стали Павел Савин (47,24) и Елизавета Феодосеева (54,81), в соревнованиях на дистанции 60 м первенствовали Дмитрий Лопин (6,69) и Кристина Савикова (7,32).

Завершал программу соревнований мужской забег на 800 м, победу одержал Константин Холмогоров, показав результат 1 минута 48,47 секунды. Второе место занял Николай Вербицкий (1.49,99), третьим финишировал Павел Тебеньков (1.50,00).