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Петраков: задача ФК "Томь" - открыть заявку и сохранить лицо команды

Спорт
6 февраля, 12:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Главный тренер томичей заявил, что не покинет клуб как минимум до конца сезона
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Валерий Петраков

Валерий Петраков

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Главные задача футбольного клуба "Томь" на данный момент - снять запрет на регистрацию игроков, чтобы сохранить лицо команды и доиграть сезон чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) достойно. Об этом ТАСС заявил главный тренер томичей Валерий Петраков.

В понедельник заместитель губернатора Томской области по социальной политике Чингис Акатаев сообщил журналистам, что "Томь" в любом случае не сможет принять участие в чемпионате РФПЛ в следующем сезоне из-за финансовых проблем, а задача клуба - играть в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Ранее в зимнее трансферное окно команду покинули почти все игроки основного состава. Большинство из них воспользовались правом расторгнуть контракт через палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС). На клуб также наложен запрет на регистрацию новых игроков.

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"Сейчас для нас самое важное - открыть заявку, чтобы мы все-таки смогли доиграть чемпионат достойно. Все-таки доигрывать чемпионат дублем не совсем правильно, хоть какие- то укрепления нужно сделать", - заявил Петраков.

На вопрос, как настраивать команду на оставшиеся 13 туров чемпионата с учетом заявлений Акатаева, собеседник ТАСС ответил: "Ну что делать? Они взрослые люди, думаю, все понимают. Сейчас подбираем ребят недорогостоящих, которые, скорее, хотят играть в футбол, чем стремятся к деньгам".

"Будем больше уделять внимание дублирующему составу. Сейчас они были с нами на сборе, отобрали четыре-пять человек, чтобы набирались опыта. В общем, главная задача - сохранить лицо команды, доиграть чемпионат достойно и уделять больше внимания молодежи с прицелом на следующий чемпионат, чтобы они достойно играли, пусть и в первом дивизионе", - добавил он.

Клуб не покину

По словам Акатаева, в 2016 году у клуба сформировалась задолженность в 460 млн рублей. Петраков отметил, что есть договоренность с губернатором области и президентом клуба Сергеем Жвачкиным о том, что в ближайшее время задолженности начнут погашаться. "Договоренность с губернатором есть: должны все выплачивать, и в первом потоке перед теми, кто подал иск на клуб в РФС. Сейчас они будут закрываться (задолженности), думаю, должны успеть до 24-го числа (последний заявочный день - Прим. ТАСС).

Тренер заявил, что, как и обещал Жвачкину, не покинет клуб как минимум до конца сезона. "Насчет меня разговоров не ведут. Я дал слово человеку (Жвачкину) и должен доработать, не сворачивать с пути, пусть ситуация и тяжелая; все-таки Томск для меня дорог по-своему. Нужно доработать и честно выполнить свой долг", - сказал он.

После 17 туров чемпионата "Томь" занимает последнее, 16-е место место в турнирной таблице с девятью очками.

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