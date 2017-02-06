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Российская конькобежка Присталова не ожидала, что станет чемпионкой Универсиады-2017

Спорт
6 февраля, 12:38 UTC+3 АЛМА-АТА корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Спортсменка отметила, что золото Универсиады-2017 стало для нее самым большим достижением в карьере
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Анна Присталова

Анна Присталова

© Альберт Стародубцев

АЛМА-АТА, 6 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладательница золотой медали Универсиады-2017 в масс-старте россиянка Анна Присталова не ожидала от себя, что сумеет добиться победы в этой конькобежной дисциплине. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

Россиянка набрала 68 очков. Серебряная награда досталась японке Нене Сакаи (40), бронза - представительнице Южной Кореи Цзюнь Ецзинь (21).

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"Я очень рада своей золотой медали, потому что не ожидала от себя никак такого успеха, - заметила Присталова. - Но и назвать это золото случайным также нельзя, я очень настраивалась на сегодняшний старт".

"Когда я в начале гонки начала уезжать из основной группы, то думала, что многие девчонки устремятся за мной в погоню, - продолжила собеседница агентства. - И была очень удивлена получившемуся большому отрыву. Мы остались вдвоем только с девочкой из Украины, но та тоже потом отстала, а я осталась одна. Не знаю, откуда у меня нашлись силы доехать первой до финиша - было очень тяжело, и уже за три круга до финиша я обессилела".

Присталова отметила, что золото Универсиады-2017 стало для нее самым большим достижением в карьере. "В прошлом году я была первой в командном спринте на студенческом чемпионате мира. Но личная медаль - это куда приятнее", - считает спортсменка.

Следующим стартом для чемпионки Универсиады станет Кубок России в Кирове.

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