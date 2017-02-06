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"Медео" стал любимым катком для бронзового призера Универсиады россиянина Разоренова

Спорт
6 февраля, 12:45 UTC+3 АЛМА-АТА корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
По словам спортсмена, на Универсиаде он рассчитывал успешно выступить именно в масс-старте
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Александр Разоренов

Александр Разоренов

© Альберт Стародубцев

АЛМА-АТА, 6 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский конькобежец Александр Разоренов, сумевший завоевать бронзу Универсиады в масс-старте на легендарном "Медео", теперь считает этот стадион самым любимым. Об этом рассказал ТАСС спортсмен.

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Россиянин набрал 20 очков. Победителем соревнований стал японец Селтаро Ичинохе (65), второе место осталось за представителем Южной Кореи Ли Джин Еном (40).

"В 2014 году я здесь же на "Медео" выиграл чемпионат мира среди студентов тоже в масс-старте, - напомнил Разоренов. - У меня была цель повторить этот успех и на этой Универсиаде, но немного не хватило. Но бронза - это тоже здорово. А "Медео" теперь стал моим любимым катком".

"Когда я ехал на Универсиаду, то рассчитывал прежде всего на успешное выступление именно в масс-старте, который всегда непредсказуем, и тактика ведения борьбы формируется по ходу самой гонки. Японец, южнокореец, итальянец и я вели борьбу за медали. То, что мне не удастся дотянуться до золота, я понял только за круг до финиша, когда силы практически иссякли", - отметил спортсмен.

Высокогорье и чистейшая горная вода для заливки льда "Медео", построенного в 1972 году, способствуют достижению высоких результатов в конькобежном спорте, за все время здесь было установлено свыше 200 мировых рекордов. Этот каток в 80-х годах прошлого века считался "фабрикой рекордов".

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