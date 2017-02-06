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Соревнования в рамках Кубка Дэвиса прошли в Пакистане после 12-летнего перерыва

Спорт
6 февраля, 12:57 UTC+3 ИСЛАМАБАД ИСЛАМАБАД 6, февраля. /ТАСС
Сборная Пакистана победила команду Ирана с общим счетом 3-2
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ИСЛАМАБАД, 6 февраля. /ТАСС/. Матчи теннисного Кубка Дэвиса прошли в Пакистане после 12-летнего перерыва. С 3 по 6 февраля спортсмены из Пакистана провели на кортах в Исламабаде серию встреч с теннисистами из Ирана в рамках группы Азии и Океании.

Сборная Пакистана победила команду Ирана с общим счетом 3-2.

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"Для всех нас это очень счастливое событие, - цитирует Государственное телевидение Пакистана теннисиста сборной Акила Хана. - В этом году пакистанский теннис отмечает не один, а целых два праздника: во-первых, сборная нашей страны после многолетнего перерыва вновь принимает участие в одном из самых престижных международных соревнований - Кубке Дэвиса, а во-вторых, в нашей стране вновь начали проводить крупные международные соревнования, что свидетельствует об улучшении обстановки в Пакистане и доверии к нам со стороны международных спортивных инстанций".

Кубок Дэвиса считается чемпионатом мира среди мужских команд и проводится с 1900 года. Трофей назван в честь основателя соревнования, американского политика Дуайта Дэвиса. Изначально приз разыгрывали сборные США и Великобритании, сейчас турнир проводится Международной федерацией тенниса с участием более 130 команд.

С 2004 года в Пакистане не проводились какие-либо крупные соревнования с участием команд из других стран по причине неблагоприятной обстановки в стране и повышенной угрозы террористических актов.

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