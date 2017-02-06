Капитан олимпийской сборной РФ по хоккею определится перед Кубком Словакии

Объем ж/д перевозок угля в порты в январе 2017 года вырос на 20,7% - до 13 млн тоннТранспорт 6 февраля, 14:24
Лавров: Иран не был замечен в связях с террористами и вносит вклад в борьбу с ИГПолитика 6 февраля, 14:20
Погрузка на сети ДВЖД в январе 2017 г. снизилась на 8,8%, до 3,7 млн тоннТранспорт 6 февраля, 14:13
Москвичи назвали запуск МЦК и рост числа электронных госуслуг главными событиями 2016 г.Москва 6 февраля, 14:12
"Оппозиционный блок": высокие тарифы в ЖКХ спровоцировали на Украине кризис неплатежейМеждународная панорама 6 февраля, 14:12
Глава Минспорта Павел Колобков о "Лыжне России - 2017". ВидеотрансляцияСпорт 6 февраля, 14:08
Итоги деятельности Виктора Басаргина на посту губернатора Пермского краяПолитика 6 февраля, 14:04
Капитан олимпийской сборной РФ по хоккею определится перед Кубком СловакииСпорт 6 февраля, 14:02
Инвесторы "Аэрофлота" обеспокоены призывами регулировать цены на билеты перевозчикаТранспорт 6 февраля, 14:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОГОРСК /Московская область/, 6 февраля. /ТАСС/. Капитан олимпийской сборной России по хоккею будет определен непосредственно перед стартом Кубка Словакии. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Олег Браташ.
Олимпийская сборная России сыграет на Кубке Словакии 9-11 февраля. Команда была сформирована решением правления Федерации хоккея России в конце декабря 2015 года для создания ближайшего резерва национальной команды. В олимпийскую сборную входят хоккеисты не старше 25 лет.
"Вчера начался сбор - у всех хорошее настрой, все тренируются. На любом сборе задача у олимпийской сборной - готовить игроков для выступления в первой сборной, проверять игроков, которые проявляют себя в КХЛ, чтобы они получали бесценный международный опыт в условиях сборной команды, - сказал Браташ. - С капитаном определимся на собрании перед первой игрой. В нынешнем составе первой сборной, наверное, больше половины команды успели пройти через олимпийскую сборную, хотя ей еще и года нет".
По словам Браташа, все три вратаря могут сыграть на Кубке Словакии.
На турнир из вратарей приглашены Василий Демченко ("Трактор"), Александр Шарыченков ("Югра") и Игорь Бобков ("Адмирал").
"Мы хотим всех проверить, поэтому сейчас мы никого не выделяем в составе, ни среди полевых игроков, ни среди вратарей. Кто проявит себя лучше, покажут игры. Планируем, что всем ребятам дадим возможность себя проявить, потом будем оценивать. Думаю, мы всем вратарям дадим сыграть", - сказал Браташ.