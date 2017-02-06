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Капитан олимпийской сборной РФ по хоккею определится перед Кубком Словакии

Спорт
6 февраля, 14:02 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 6, февраля. /ТАСС
По словам главного тренер сборной Олега Браташа, все три вратаря могут сыграть на Кубке Словакии
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Василий Демченко

Василий Демченко

© Александр Демьянчук/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 6 февраля. /ТАСС/. Капитан олимпийской сборной России по хоккею будет определен непосредственно перед стартом Кубка Словакии. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Олег Браташ.

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Олимпийская сборная России сыграет на Кубке Словакии 9-11 февраля. Команда была сформирована решением правления Федерации хоккея России в конце декабря 2015 года для создания ближайшего резерва национальной команды. В олимпийскую сборную входят хоккеисты не старше 25 лет.

"Вчера начался сбор - у всех хорошее настрой, все тренируются. На любом сборе задача у олимпийской сборной - готовить игроков для выступления в первой сборной, проверять игроков, которые проявляют себя в КХЛ, чтобы они получали бесценный международный опыт в условиях сборной команды, - сказал Браташ. - С капитаном определимся на собрании перед первой игрой. В нынешнем составе первой сборной, наверное, больше половины команды успели пройти через олимпийскую сборную, хотя ей еще и года нет".

По словам Браташа, все три вратаря могут сыграть на Кубке Словакии.

На турнир из вратарей приглашены Василий Демченко ("Трактор"), Александр Шарыченков ("Югра") и Игорь Бобков ("Адмирал").

"Мы хотим всех проверить, поэтому сейчас мы никого не выделяем в составе, ни среди полевых игроков, ни среди вратарей. Кто проявит себя лучше, покажут игры. Планируем, что всем ребятам дадим возможность себя проявить, потом будем оценивать. Думаю, мы всем вратарям дадим сыграть",  - сказал Браташ.

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