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Тренеры четырех сборных не подписали петицию к IBU об ужесточении наказания за допинг

Спорт
6 февраля, 14:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
В январе прошла встреча биатлонистов, в результате которой более 160 спортсменов из разных стран подписали петицию с требованиями к IBU принимать более жесткие меры по борьбе с допингом
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Тренеры сборных Норвегии, Белоруссии, Латвии и Польши не подписались под требованиями к Международному союзу биатлонистов (IBU) ужесточить наказание за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщил глава Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик, слова которого приводит норвежский телеканал NRK.

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В январе в немецком Рупольдинге прошла встреча биатлонистов, в результате которой более 160 спортсменов из разных стран, в том числе и россияне, подписали петицию с требованиями к IBU принимать более жесткие меры по борьбе с допингом.

"Мы написали отдельное письмо (в IBU) 22 декабря, в котором изложили некоторые требования из этой петиции, - сказал Шлоквик. - Тренеры думали, что свое мнение они уже высказали. Но, наверное, нам все же следовало бы подписать общую петицию".

В конце января в итальянской Антерсельве прошло экстренное заседание исполкома организации, на котором обсуждались результаты расследования рабочей группы IBU по поводу доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. Исполком IBU постановил оставить в силе дисквалификации двух российских спортсменов, дела которых расследует Международный олимпийский комитет. Также IBU постановил закрыть дела по 22 спортсменам из-за отсутствия достаточных доказательств, а по другим семи продолжить расследование.

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