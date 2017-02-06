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Более 1,5 млн человек примут участие в "Лыжне России - 2017"

Спорт
6 февраля, 14:30 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Гонка пройдет 11 февраля 2017 года
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© Антон Вергун/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Более 1,5 млн человек станут участниками Всероссийской массовой гонки "Лыжня России" в 2017 году. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

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"В этом году "Лыжня России" пройдет в 35-й раз, мы отмечаем мини-юбилей. За эти годы турнир приобрел большой размах, и в этом году гонка пройдет в 74 регионах, более полутора миллионов россиян выйдут на старт", - сказал он.

"Таким массовым турнирам мы уделяем особое внимание. В СССР был такой лозунг - "От массовости к мастерству". Он актуален и сегодня", - подчеркнул он.

"Лыжня России" является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире. В рамках мероприятия запланировано развертывание информационных центров физкультурно- оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также выполнение нормативов по лыжным гонкам среди населения.

Гонка "Лыжня России" пройдет 11 февраля 2017 года. Центральный старт гонки запланирован в Яхроме Московской области.

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