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"Гремио" заинтересован в приобретении футболиста "Анжи" Шандао

Спорт
7 февраля, 0:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
"Анжи" в конце декабря объявил о масштабных перестановках в руководстве клуба и уходе лидеров команды из-за финансовых проблем
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Шандао в составе "Кубани"

Шандао в составе "Кубани"

© ТАСС/ Валерий Шарифулин

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Бразильский футбольный клуб "Гремио" заинтересован в приобретении защитника российского "Анжи" Шандао. Об этом сообщил спортивный директор "Гремио" Одорико Роман, слова которого приводит бразильский портал Uol Esporte.

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"Гремио" собирается приобрести двух бразильских защитников, выступающих в европейских чемпионатах, на текущей неделе. Отмечается, что бразильский клуб уже сделал предложение по 28-летнему футболисту.

"Шандао является тем футболистом, который нам интересен", - сказал Роман.

"Анжи" в конце декабря объявил о масштабных перестановках в руководстве клуба, а также о возможном уходе лидеров команды, среди которых форвард Янник Боли и Шандао, из-за финансовых проблем. Так, владельцем клуба стал Осман Кадиев, сменивший Сулеймана Керимова. Вскоре пост главного тренера "Анжи" покинул чешский специалист Павел Врба, в начале января команду возглавил Александр Григорян.

В "Анжи", куда бразилец перешел из "Кубани", Шандао выступает с лета 2016 года, всего сыграв семь матчей. Футболист перешел в "Кубань" в феврале 2013 года. В сезоне-2015/16, в котором краснодарский клуб покинул высший дивизион чемпионата России и вылетел в Футбольную национальную лигу, защитник провел 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. В составе "Кубани" Шандао стал финалистом Кубка России-2014/15.

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