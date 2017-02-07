Сосина: судьи в хоккейном финале Универсиады-2017 были на стороне канадок

АЛМА-АТА, 7 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Женской сборной России по хоккею в финале Универсиады 2017 года пришлось противостоять не только яростной игре соперниц из Канады, но и необъективным решениям судей, которые раз за разом оставляли российскую команду в меньшинстве. Об этом сообщила ТАСС капитан сборной России Ольга Сосина.

Накануне россиянки обыграли канадок со счетом 4:1, две шайбы забросила Сосина.

"Мы очень долго играли в меньшинстве, но сумели выстоять, ни разу не пропустив, - заметила Сосина. - Причина наших постоянных удалений по ходу матча кроется не в грубости - судьи нас откровенно давили. Но, как говорится, нас бьют, а мы крепчаем. Я играла с Канадой в финале и прошлой Универсиады, но тогда судейство было адекватным, а здесь мы играли, можно сказать, против шестерых полевых игроков".

Судьи выписали россиянкам 42 минуты штрафа, а хоккеисткам Канады - 12.

"Сложнее всего пришлось нам в конце второго и начале третьего периодов, когда мы очень долго играли трое против пятерых, - призналась собеседница агентства. - Это был переломный момент, но мы выстояли, а потом и забросили. Огромное спасибо хочется сказать зрителям. Поддержка была просто колоссальная, в нашей победе есть и их заслуга".

7 февраля пройдет в рамках Универсиады состоится полуфинал мужских хоккейных сборных России и Канады.