Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 58.71
€ 63.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сосина: судьи в хоккейном финале Универсиады-2017 были на стороне канадок

Спорт
7 февраля, 7:34 UTC+3 АЛМА-АТА корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Накануне россиянки обыграли канадок со счетом 4:1, судьи выписали россиянкам 42 минуты штрафа, а соперницам - 12
Поделиться
Материал из 1 страницы
Российские хоккеистки Екатерина Лобова, Ольга Сосина и Людмила Белякова в финале Универсиады-2017 (слева направо)

Российские хоккеистки Екатерина Лобова, Ольга Сосина и Людмила Белякова в финале Универсиады-2017 (слева направо)

© almaty2017.com

АЛМА-АТА, 7 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Женской сборной России по хоккею в финале Универсиады 2017 года пришлось противостоять не только яростной игре соперниц из Канады, но и необъективным решениям судей, которые раз за разом оставляли российскую команду в меньшинстве. Об этом сообщила ТАСС капитан сборной России Ольга Сосина.

Смотрите также
Хоккеистки сборной России
Российские хоккеистки завоевали золотые медали Универсиады

Накануне россиянки обыграли канадок со счетом 4:1, две шайбы забросила Сосина.

"Мы очень долго играли в меньшинстве, но сумели выстоять, ни разу не пропустив, - заметила Сосина. - Причина наших постоянных удалений по ходу матча кроется не в грубости - судьи нас откровенно давили. Но, как говорится, нас бьют, а мы крепчаем. Я играла с Канадой в финале и прошлой Универсиады, но тогда судейство было адекватным, а здесь мы играли, можно сказать, против шестерых полевых игроков".

Судьи выписали россиянкам 42 минуты штрафа, а хоккеисткам Канады - 12.

"Сложнее всего пришлось нам в конце второго и начале третьего периодов, когда мы очень долго играли трое против пятерых, - призналась собеседница агентства. - Это был переломный момент, но мы выстояли, а потом и забросили. Огромное спасибо хочется сказать зрителям. Поддержка была просто колоссальная, в нашей победе есть и их заслуга".

7 февраля пройдет в рамках Универсиады состоится полуфинал мужских хоккейных сборных России и Канады.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Зимняя Универсиада-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Футболисты сборной Камеруна
8
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций
6
Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
AliExpress меняет условия доставки в Россию, Украину и Белоруссию
2
Кремль ждет извинений от Fox, корреспондент которой назвал Путина убийцей
3
Глава Бурятии заявил о решении досрочно уйти в отставку
4
Новая администрация США решительно поддерживает НАТО
5
Foreign Policy сообщил о причастности властей Украины к разжиганию конфликта в Донбассе
6
В Москве грабители отобрали у мужчины 10 млн рублей, полученных от продажи квартиры
7
Американский ведущий отказался извиняться за оскорбительные слова о Путине
Темы дня
Реклама