FIS отклонила апелляции Вылегжанина и Петухова на временное отстранение

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) отклонила апелляции российских лыжников Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой на временное отстранение из- за подозрения в нарушении антидопинговых правил, вызванных выводами из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает портал Langrenn со ссылкой на релиз организации.

Сообщается, что большинство членов антидопингового комитета FIS проголосовали за сохранение отстранения спортсменов. У лыжников есть три недели на то, чтобы оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Ранее аналогичное решение было принято в отношении других российских лыжников - Александра Легкова и Евгения Белова.

В середине декабря прошлого года была обнародована вторая часть доклада независимой комиссии WADA под руководством профессора Ричарда Макларена, в которой говорилось о том, что порядка тысячи российских спортсменов были причастны к допинговым махинациям. На основании этого доклада Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов. В частности, временные отстранения получили указанные выше лыжники.