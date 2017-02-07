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FIS отклонила апелляции Вылегжанина и Петухова на временное отстранение

Спорт
7 февраля, 13:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Большинство членов антидопингового комитета ФИС проголосовали за сохранение отстранения спортсменов
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Максим Вылегжанин

Максим Вылегжанин

© EPA/Jon Olav Nesvold

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) отклонила апелляции российских лыжников Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой на временное отстранение из- за подозрения в нарушении антидопинговых правил, вызванных выводами из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает портал Langrenn со ссылкой на релиз организации.

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Сообщается, что большинство членов антидопингового комитета FIS проголосовали за сохранение отстранения спортсменов. У лыжников есть три недели на то, чтобы оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Ранее аналогичное решение было принято в отношении других российских лыжников - Александра Легкова и Евгения Белова.

В середине декабря прошлого года была обнародована вторая часть доклада независимой комиссии WADA под руководством профессора Ричарда Макларена, в которой говорилось о том, что порядка тысячи российских спортсменов были причастны к допинговым махинациям. На основании этого доклада Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов. В частности, временные отстранения получили указанные выше лыжники.

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