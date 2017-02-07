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Вице-президент: "Медвешчак" отпускает игроков посреди сезона, поскольку идет им навстречу

Спорт
7 февраля, 13:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Хорватский клуб в последние месяцы покинула группа игроков и главный тренер Горди Дуайер
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Хоккеисты "Медвешчака"

Хоккеисты "Медвешчака"

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб "Медвешчак" отпускает игроков в другие команды в массовом порядке посредине сезона, поскольку идет им навстречу. Об этом ТАСС рассказал вице-президент клуба Маркантонио Белинич.

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Хорватский клуб в последние месяцы покинула группа игроков, включая лидеров. Также команду покинул главный тренер Горди Дуайер, отправившийся в швейцарскую "Амбри- Пиотту". "Медвешчак" потерял шансы на выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"В наших соглашениях с игроками предусматривается возможность им уйти в другие лиги, если есть такие предложения от клубов, которые борются за выход в плей-офф, - сказал Белинич. - Ничего страшного в этом нет. Есть одна фраза, которую я выучил на русском языке: "Это спорт". Понятно, что игроки хотят добиваться высоких результатов, и мы с пониманием к этому относимся".

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