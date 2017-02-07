Российские спортсмены завоевали 12 медалей в девятый день Универсиады

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали 12 медалей - четыре золотых, шесть серебряных и две бронзовые - в восьмой соревновательный день зимней Универсиады, которая проходит в Алма-Ате.

В составе российской сборной золото во вторник завоевали лыжница Лилия Васильева, выигравшая масс-старт, сноубордисты Анастасия Логинова и Михаил Матвеев, одержавшие победы в биг-эйре, а также фристайлистка Анна Антонова, выступающая в ски-кроссе.

Обладателями серебра стали лыжница Анна Нечкасова в масс-старте, сноубордистка Елена Костенко в биг-эйре, фристайлисты Кирилл Меренков и Майя Аверьянова в ски-кроссе, женская сборная России по керлингу, в финале проигравшая канадкам, а также мужская сборная по шорт-треку в эстафете 5000 м.

Бронзовая медаль досталась биатлонистке Ларисе Куклиной, занявшей третье место в масс-старте, и фристайлистке Екатерине Мальцевой в ски-кроссе.

В общекомандном зачете сборная России досрочно одержала победу. На данный момент в активе россиян 68 наград - 27 золотых, 26 серебряных и 15 бронзовых. Россияне также установили рекорд по числу золотых медалей и общему количеству медалей.

Соревнования завершатся 8 февраля. Следующая зимняя Универсиада пройдет в Красноярске в 2019 году.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко