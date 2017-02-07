Российские спортсмены завоевали 12 медалей в девятый день Универсиады

Цуканов: ход строительства стадиона в Калининграде к ЧМ-2018 опасений не вызываетСпорт 7 февраля, 17:44
Уралвагонзавод в 2017 г. планирует увеличить производство грузовых вагонов на 80%Транспорт 7 февраля, 17:42
Меркель считает преждевременным снимать санкции с РФ из-за ситуации на УкраинеМеждународная панорама 7 февраля, 17:35
Перед зданием ТАСС откроется выставка о новом в российской наукеНовости агентства 7 февраля, 17:22
Доля водки среди проданного в России алкоголя выросла до 38,9%Экономика и бизнес 7 февраля, 17:20
Брестское "Динамо" подтвердило информацию о переговорах с КураньиСпорт 7 февраля, 17:17
Минстрой: решение о бессрочной бесплатной приватизации снимет ажиотаж вокруг этого вопросаЭкономика и бизнес 7 февраля, 17:17
Организаторы ОИ-2014 рассказали школьникам об истории сочинской ОлимпиадыСпорт 7 февраля, 17:15
Глава МИД РФ стал гостем встречи Клуба главных редакторов ведущих российских СМИ в ТАССПолитика 7 февраля, 17:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали 12 медалей - четыре золотых, шесть серебряных и две бронзовые - в восьмой соревновательный день зимней Универсиады, которая проходит в Алма-Ате.
В составе российской сборной золото во вторник завоевали лыжница Лилия Васильева, выигравшая масс-старт, сноубордисты Анастасия Логинова и Михаил Матвеев, одержавшие победы в биг-эйре, а также фристайлистка Анна Антонова, выступающая в ски-кроссе.
Обладателями серебра стали лыжница Анна Нечкасова в масс-старте, сноубордистка Елена Костенко в биг-эйре, фристайлисты Кирилл Меренков и Майя Аверьянова в ски-кроссе, женская сборная России по керлингу, в финале проигравшая канадкам, а также мужская сборная по шорт-треку в эстафете 5000 м.
Бронзовая медаль досталась биатлонистке Ларисе Куклиной, занявшей третье место в масс-старте, и фристайлистке Екатерине Мальцевой в ски-кроссе.
В общекомандном зачете сборная России досрочно одержала победу. На данный момент в активе россиян 68 наград - 27 золотых, 26 серебряных и 15 бронзовых. Россияне также установили рекорд по числу золотых медалей и общему количеству медалей.
Соревнования завершатся 8 февраля. Следующая зимняя Универсиада пройдет в Красноярске в 2019 году.
|№
|Команды
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|Сумма
|Очки
|{{$index+1}}
|{{item.name}}
|
{{item.gold}}
|{{item.silver}}
|{{item.bronza}}
|{{item.total}}
|{{item.scores}}
Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко