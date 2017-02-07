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Двукратная чемпионка ОИ по биатлону Нойнер требует дисквалифицировать сборные за допинг

Спорт
7 февраля, 19:54 дата обновления: 7 февраля, 20:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
8 февраля пройдет внеочередной конгресс IBU, на котором будут обсуждаться изменения в антидопинговых правилах
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Магдалена Нойнер

Магдалена Нойнер

© ТАСС/ Павел Головкин

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону немка Магдалена Нойнер выступила за отстранение сборных за систематическое нарушение антидопинговых правил. Слова спортсменки приводит портал Sport1.de со ссылкой на газету Stuttgarter Zeitung.

"Некоторые считают, что нужно полностью дисквалифицировать сборные с систематическими допинговыми проблемами, - заявила 12-кратная чемпионка мира. - И это правильный путь, в противном случае ничего не изменится".

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"Я думаю, что необходимо ужесточить наказание за допинг, раз это постоянно происходит, - добавила трехкратная обладательница Кубка мира. - Ты начинаешь себя плохо чувствовать, если борешься за "чистый" спорт, а в итоге всплывает информация о многочисленных нарушениях антидопинговых правил российскими спортсменами".

За день до старта чемпионата мира в Хохфильцене, 8 февраля, пройдет внеочередной конгресс IBU, на котором будут обсуждаться изменения в антидопинговых правилах.

Ранее биатлонисты по инициативе двукратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада выдвинули в адрес Международного союза биатлонистов (IBU) ряд требований. Все они были изложены в письме, под которым подписалось порядка 170 спортсменов. В документе содержатся призывы не пускать на Олимпийские игры и чемпионаты мира биатлонистов с допинговыми историями, отстранить подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, сократить квоты для попавшихся на допинге стран, существенно увеличить штрафы за нарушение антидопинговых правил для спортсменов и федераций.

В конце января в итальянской Антерсельве прошло экстренное заседание исполкома организации, на котором обсуждались результаты расследования рабочей группы IBU по поводу доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Исполком IBU оставил в силе дисквалификации двух российских спортсменов, дела которых расследует Международный олимпийский комитет после публикации второй части доклада независимой комиссии WADA. Также IBU закрыл дела по 22 из 29  российским спортсменам из-за отсутствия достаточных доказательств.

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