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Гонка преследования WADA: как доклад Макларена повлиял на биатлон

Спорт
7 февраля, 16:05 UTC+3
​Накануне внеочередного конгресса IBU в Хохфильцене ТАСС представляет хронологию событий в биатлоне после расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства
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© AP Photo/Petr David Josek

​8 февраля в австрийском Хохфильцене состоится внеочередной конгресс Международного союза биатлонистов (IBU), посвященный проблемам допинга. На заседании организации будут внесены изменения в антидопинговые правила союза.

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Решение о рассмотрении данного вопроса стало актуальным после того, как в 2016 году был опубликован доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. На этом фоне в январе около 170 спортсменов направили в IBU письмо, в котором были изложены предложения по ужесточению борьбы с применением биатлонистами запрещенных препаратов.

ТАСС рассказывает о развитии проблемы допинга в биатлоне после презентации доклада ​независимой комиссии WADA.

1
​ Доклад независимой комиссии WADA
  • ​В июле 2016 года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством канадского юриста Ричарда Макларена опубликовала первую часть доклада, посвященную допинговой программе в российском спорте. В отчете утверждалось, что Министерство спорта РФ, Центр спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России и ФСБ "покрывали" использование атлетами запрещенных препаратов.
  • В первой части доклада Макларена утверждалось, что система по замене допинг-проб в России в период с 2011 по 2015 год использовалась 643 раза в 30 видах спорта, 10 из них — в биатлоне.
  • В своем расследовании Макларен опирался на показания "надежного свидетеля" — бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, ушедшего с этого поста в ноябре 2015 года.
  • После выхода первой части доклада независимой комиссии WADA Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям по зимним видам спорта отказаться от проведения соревнования на территории России до конца 2016 года. В декабре было решено, что эта рекомендация будет носить бессрочный характер (данная директива не распространялась на турниры, право на проведение которых Россия уже получила).
  • Вторая часть доклада Макларена была представлена в декабре 2016 года. В ней канадский юрист повторил тезисы, представленные в первой части отчета. Вместе с тем он не назвал фамилий спортсменов, которые, по его данным, были вовлечены в "допинговую программу".
2
Реакция IBU на доклад комиссии WADA
  • ​Впрочем, WADA направило в Международный союз биатлонистов (IBU) список с 31 именем российских спортсменов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил.
  • В преддверии заседания исполкома IBU биатлонные федерации Чехии, Норвегии и Великобритании заявляли о готовности бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени (10–12 марта).
  • В конце декабря 2016 года Союз биатлонистов России (СБР) добровольно решил отказаться от проведения в нынешнем сезоне этапа Кубка мира в Тюмени и чемпионата мира среди юниоров и юношей в Острове Псковской области (22–28 февраля).
  • Тогда же на заседании исполкома IBU было начато расследование в отношении работы СБР и 29 российских биатлонистов.
3
Комментарии российской стороны
  • Решение добровольно отказаться от турниров в Тюмени и Острове помогло избежать макисмального наказания со стороны IBU — приостановления членства СБР в международной организации, что означало бы отстранение российских спортсменов от участия в европейских и мировых соревнованиях. 
  • Вице-премьер РФ Виталий Мутко назвал решение Международного союза биатлонистов взвешенным. Вместе с тем, он считает, что спортсмены должны нести наказание за призывы к бойкоту соревнований.
  • Глава российского спортивного ведомства Павел Колобков убежден, что решение о переносе соревнований нельзя было принимать под давлением зарубежных спортсменов.
  • Глава СБР Александр Кравцов отметил, что в вопросе переноса из России международных соревнований пошел на определенные риски, которые позволили организации восстановить статус-кво в отношениях с IBU.
4
Резонанс в мировом биатлонном сообществе
  • ​В конце января около 170 биатлонистов из 25 стран направили в IBU письмо, в котором содержались призывы по ужесточению борьбы с допингом. Они предложили увеличить (до восьми лет) сроки дисквалификаций за допинг, повысить штрафы (до €1 млн) для национальных федераций, чьи спортсмены использовали запрещенные препараты, а также снизить квоты на крупных турнирах для стран, чьи биатлонисты нарушали антидопинговые правила.
  • В начале февраля глава IBU Андерс Бессеберг назвал маловероятной возможность увеличения сроков дисквалификации биатлонистов за употребление допинга.
  • В преддверии конгресса IBU стало известно, что тренеры сборных Норвегии, Белоруссии, Латвии и Польши не подписались под указанными выше требованиями биатлонистов. 
  • Французский биатлонист Мартен Фуркад в Instagram Союза биатлонистов России под поздравлением Александра Логинова с 25-летием оставил комментарий, в котором напомнил "об одном из его главных трофеев" — двухлетней дисквалификации. Спустя время двукратный олимпийский чемпион удалил свою запись.
  • В начале февраля норвежец Йоханнес Бе раскритиковал решение о включении Логинова в состав сборной России на мировое первенство, назвав его глупостью.
5
Угроза отстранения сборной России и допуск до чемпионата мира
  • ​В январе состоялось очередное заседание исполкома IBU, на котором было объявлено, что оснований для отстранения сборной России от участия в международных стартах нет.
  • Также IBU приостановил расследование в отношении 22 российских биатлонистов. Разбирательство дел еще семи отечественных спортсменов, имена которых не разглашаются, должно быть завершено до начала чемпионата мира (9 февраля).
  • В начале февраля IBU подтвердил законность участия в предстоящем чемпионате мира не только Логинова, но и его соотечественницы Ирины Старых, которая была дисквалифицирована еще до публикации доклада Макларена.
  • Дела завершивших карьеру призеров Олимпиады 2014 года в Сочи Яны Романовой и Ольги Вилухиной были переданы в МОК. Ожидается, что итоги перепроверки, проведенной Международным олимпийским комитетом, станут известны в феврале–марте 2017 года.

Андрей Михайлов

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