Гонка преследования WADA: как доклад Макларена повлиял на биатлон

​8 февраля в австрийском Хохфильцене состоится внеочередной конгресс Международного союза биатлонистов (IBU), посвященный проблемам допинга. На заседании организации будут внесены изменения в антидопинговые правила союза.

Решение о рассмотрении данного вопроса стало актуальным после того, как в 2016 году был опубликован доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. На этом фоне в январе около 170 спортсменов направили в IBU письмо, в котором были изложены предложения по ужесточению борьбы с применением биатлонистами запрещенных препаратов.

ТАСС рассказывает о развитии проблемы допинга в биатлоне после презентации доклада ​независимой комиссии WADA.

1 ​ Доклад независимой комиссии WADA ​В июле 2016 года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством канадского юриста Ричарда Макларена опубликовала первую часть доклада, посвященную допинговой программе в российском спорте. В отчете утверждалось, что Министерство спорта РФ, Центр спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России и ФСБ "покрывали" использование атлетами запрещенных препаратов.

В первой части доклада Макларена утверждалось, что система по замене допинг-проб в России в период с 2011 по 2015 год использовалась 643 раза в 30 видах спорта, 10 из них — в биатлоне.

В своем расследовании Макларен опирался на показания "надежного свидетеля" — бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, ушедшего с этого поста в ноябре 2015 года.

После выхода первой части доклада независимой комиссии WADA Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям по зимним видам спорта отказаться от проведения соревнования на территории России до конца 2016 года. В декабре было решено, что эта рекомендация будет носить бессрочный характер (данная директива не распространялась на турниры, право на проведение которых Россия уже получила).

Вторая часть доклада Макларена была представлена в декабре 2016 года. В ней канадский юрист повторил тезисы, представленные в первой части отчета. Вместе с тем он не назвал фамилий спортсменов, которые, по его данным, были вовлечены в "допинговую программу". 2 Реакция IBU на доклад комиссии WADA ​Впрочем, WADA направило в Международный союз биатлонистов (IBU) список с 31 именем российских спортсменов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил.

В преддверии заседания исполкома IBU биатлонные федерации Чехии, Норвегии и Великобритании заявляли о готовности бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени (10–12 марта).

В конце декабря 2016 года Союз биатлонистов России (СБР) добровольно решил отказаться от проведения в нынешнем сезоне этапа Кубка мира в Тюмени и чемпионата мира среди юниоров и юношей в Острове Псковской области (22–28 февраля).

Тогда же на заседании исполкома IBU было начато расследование в отношении работы СБР и 29 российских биатлонистов. 3 Комментарии российской стороны Решение добровольно отказаться от турниров в Тюмени и Острове помогло избежать макисмального наказания со стороны IBU — приостановления членства СБР в международной организации, что означало бы отстранение российских спортсменов от участия в европейских и мировых соревнованиях.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко назвал решение Международного союза биатлонистов взвешенным. Вместе с тем, он считает, что спортсмены должны нести наказание за призывы к бойкоту соревнований.

Глава российского спортивного ведомства Павел Колобков убежден, что решение о переносе соревнований нельзя было принимать под давлением зарубежных спортсменов.

Глава СБР Александр Кравцов отметил, что в вопросе переноса из России международных соревнований пошел на определенные риски, которые позволили организации восстановить статус-кво в отношениях с IBU. 4 Резонанс в мировом биатлонном сообществе ​В конце января около 170 биатлонистов из 25 стран направили в IBU письмо, в котором содержались призывы по ужесточению борьбы с допингом. Они предложили увеличить (до восьми лет) сроки дисквалификаций за допинг, повысить штрафы (до €1 млн) для национальных федераций, чьи спортсмены использовали запрещенные препараты, а также снизить квоты на крупных турнирах для стран, чьи биатлонисты нарушали антидопинговые правила.

В начале февраля глава IBU Андерс Бессеберг назвал маловероятной возможность увеличения сроков дисквалификации биатлонистов за употребление допинга.

В преддверии конгресса IBU стало известно, что тренеры сборных Норвегии, Белоруссии, Латвии и Польши не подписались под указанными выше требованиями биатлонистов.

Французский биатлонист Мартен Фуркад в Instagram Союза биатлонистов России под поздравлением Александра Логинова с 25-летием оставил комментарий, в котором напомнил "об одном из его главных трофеев" — двухлетней дисквалификации. Спустя время двукратный олимпийский чемпион удалил свою запись.

В начале февраля норвежец Йоханнес Бе раскритиковал решение о включении Логинова в состав сборной России на мировое первенство, назвав его глупостью. 5 Угроза отстранения сборной России и допуск до чемпионата мира ​В январе состоялось очередное заседание исполкома IBU, на котором было объявлено, что оснований для отстранения сборной России от участия в международных стартах нет.

Также IBU приостановил расследование в отношении 22 российских биатлонистов. Разбирательство дел еще семи отечественных спортсменов, имена которых не разглашаются, должно быть завершено до начала чемпионата мира (9 февраля).

В начале февраля IBU подтвердил законность участия в предстоящем чемпионате мира не только Логинова, но и его соотечественницы Ирины Старых, которая была дисквалифицирована еще до публикации доклада Макларена.

Дела завершивших карьеру призеров Олимпиады 2014 года в Сочи Яны Романовой и Ольги Вилухиной были переданы в МОК. Ожидается, что итоги перепроверки, проведенной Международным олимпийским комитетом, станут известны в феврале–марте 2017 года.

Андрей Михайлов