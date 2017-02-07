Гонка преследования WADA: как доклад Макларена повлиял на биатлон

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8 февраля в австрийском Хохфильцене состоится внеочередной конгресс Международного союза биатлонистов (IBU), посвященный проблемам допинга. На заседании организации будут внесены изменения в антидопинговые правила союза.
Решение о рассмотрении данного вопроса стало актуальным после того, как в 2016 году был опубликован доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. На этом фоне в январе около 170 спортсменов направили в IBU письмо, в котором были изложены предложения по ужесточению борьбы с применением биатлонистами запрещенных препаратов.
ТАСС рассказывает о развитии проблемы допинга в биатлоне после презентации доклада независимой комиссии WADA.
Андрей Михайлов